Galbiate. Al Cineteatro Ferrari parte la rassegna Vivere la Montagna 2025

Il primo appuntamento è mercoledì 8 ottobre alle 21

I tre documentari in programma sono: Hermann Buhl – Oltre ogni cima, Il mio Cammino e Ski – Il più grande Ski Tour di sempre

GALBIATE – Riparte al Cineteatro Ferrari la nuova edizione della rassegna cinematografica Vivere la Montagna. Sono in programma tre interessanti appuntamenti che porteranno lo spettatore in un coinvolgente viaggio riflessivo attraverso il rapporto tra l’uomo e l’ambiente montano.

Da ottobre a novembre, il pubblico avrà l’opportunità di assistere ad una nuova serie di documentari che esplorano temi cruciali come la natura selvaggia, il cambiamento climatico e la vita in montagna, con uno sguardo intimo e più che mai attuale.

Il primo appuntamento è mercoledì 8 ottobre, alle 21, con Hermann Buhl: Oltre ogni cima. Il documentario diretto da Werner Bertolan omaggia un uomo che ha vissuto la montagna con passione, coraggio e determinazione, spingendosi oltre ogni limite e lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’alpinismo. Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e rievocazioni emozionanti il regista ripercorre le tappe fondamentali della vita di Buhl, esplorando non solo le imprese alpiniste ma anche gli aspetti più personali che lo hanno una figura unica ed indimenticabile.

La seconda proiezione sarà, invece, a fine mese: mercoledì 29 ottobre, sempre alle 21. La pellicola in programma è Il mio Cammino, il racconto di un uomo australiano, quasi sessantenne, che intraprende gli 800 chilometri del Cammino di Santiago senza un motivo preciso. Lungo il Cammino Francese, tra fatica, dolore e incontri inattesi, si apre a un viaggio interiore che lo segnerà per sempre.

Il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna Vivere la Montagna è mercoledì 26 novembre, alle 21, con l’attesissimo Ski – Il più grande Ski Tour di sempre. Il documentario vincitore del premio del pubblico al 73° Trento Film Festival raccolta la storia di due amici d’infanzia, molto diversi tra loro, che si uniscono nell’affrontare l’impresa impossibile del più grande tour sugli sci mai realizzato.

Tutti i film saranno in lingua italiana, l’ingresso per i singoli spettacoli è fisso a 7 Euro con riduzioni a 6 per gli iscritti alle associazioni partner (AVIS, Gruppo Alpini M. Barro) oltre che ai Soci CAI. I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale www.cferrari.it o direttamente presso la biglietteria del cinema.