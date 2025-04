Galbiate. Al Cineteatro Ferrari prosegue la terza parte della rassegna “Vivere la Montagna 2025”

Due proiezioni per gli amanti dell’alpinismo e dell’avventura

Primo appuntamento 16 aprile alle ore 21

GALBIATE – Al Cineteatro Ferrari si terrà la terza parte della rassegna cinematografica “Vivere la Montagna”, con due nuove straordinarie proiezioni. Due eventi imperdibili che condurranno il pubblico alla scoperta di storie di passione, sfida e avventura nel mondo dell’alpinismo e dell’arrampicata.

“Partiamo nel nostro viaggio mercoledì 16 aprile alle ore 21 con Adam Ondra: Pushing the Limits. Adam Ondra è considerato uno dei migliori arrampicatori contemporanei, un vero virtuoso capace di affrontare le pareti più impegnative del mondo” spiegano gli organizzatori della rassegna.

“Questo documentario ripercorre la sua trasformazione, da giovane timido e introverso a icona dello sport, mentre si prepara per il debutto dell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Tokyo – continuano gli organizzatori – Scopri come la pressione mediatica, il clamore pubblico e le aspettative commerciali influiscono sulla sua vita privata e sulla sua carriera. Un viaggio emozionante e intimo nella vita di un uomo che vive per la sua passione”.

Il viaggio proseguirà mercoledì 14 maggio, sempre alle ore 21, con l’incredibile storia intitolata “La bicicletta e il Badile“. Gli organizzatori della rassegna presentano così il docufilm: “Il film racconta la straordinaria impresa di Hermann Buhl, uno degli alpinisti più leggendari, noto per le sue celebri salite al Nanga Parbat e al Broad Peak. Il 4 luglio 1952, Buhl parte in bicicletta da Innsbruck e, dopo 150 chilometri, raggiunge la base della parete nord-est del Pizzo Badile. Qui scala in solitaria lungo la via Cassin e, sorprendentemente, riesce a tornare a casa in tempo per il lavoro del lunedì mattina. Questa incredibile impresa è raccontata nel suo libro autobiografico ‘È buio sul ghiacciaio'”.

“Estate 2021. Maurizio Panseri e Marco Cardullo decidono che, ormai, non ha più senso spostarsi in automobile, soprattutto per andare in montagna. Così, ripercorrono l’itinerario ciclistico e alpinistico di Hermann Buhl, per il quale la bicicletta era non solo una necessità, ma anche il mezzo con cui compì la sua impresa – continuano gli organizzatori – Per Maurizio e Marco, invece, la bicicletta diventa il mezzo attraverso cui ripensare lo sport in chiave sostenibile. Il loro viaggio si trasforma in un’occasione per incontrare persone che hanno legato il loro nome indissolubilmente alla montagna”.

In sala saranno presenti i registi Maurizio Panseri e Alberto Valtellina per un incontro con il pubblico. Il costo dell’ingresso agli spettacoli è di 7 euro per tutti, 6 euro per i Soci CAI (previa esibizione della tessera in corso di validità), nonché per i titolari dell’abbonamento del cineforum 2024/25, i membri dell’AVIS Galbiate, dell’Associazione Pensionati Galbiate, del Gruppo Alpini M. Barro e del Gruppo Cinema Galbiate.

Sarà inoltre disponibile la tessera Cine-Pass, che offre 6 ingressi interi al prezzo di 30 euro. I biglietti possono essere acquistati in prevendita anche online su www.cferrari.it, oltre che direttamente alla cassa prima degli spettacoli.