Gara sociale del Cai Strada Storta: successo per la marcia di regolarità e la burollata

L’iniziativa ha coinvolto bambini, giovani, adulti e nonni, unendo sport, divertimento e socialità

Al termine della competizione, premiazioni e burollata

LECCO – Ai piedi del Resegone, la Strada Storta, sottosezione del Cai Lecco, ha organizzato, domenica 12 ottobre, una coinvolgente gara di regolarità a coppie, che ha visto numerosi soci cimentarsi in una competizione tra vie e sentieri cittadini. L’iniziativa, alternativa alle tradizionali escursioni in montagna, ha raccolto un’ottima partecipazione grazie anche alla varietà delle fasce d’età coinvolte.

La competizione a coppie si basa sull’abilità di regolare il passo durante la camminata, scandendo ogni movimento per restare nei tempi stabiliti dalle tabelle tecniche. Il percorso, lungo poco più di 9 km, ha toccato Acquate, Germanedo, Bonacina, il Caldone, i pratoni di Cereda, Bressanella, la chiesetta di Varigione e Olate, con arrivo all’oratorio di Acquate dopo circa 2 ore e 30 minuti.

Le coppie partecipanti erano composte da bambini, ragazzi, giovani, adulti e nonni, con formazioni miste tra genitori e figli, amici o coniugi, rendendo la gara un’occasione di sfida e socialità. Lungo il tracciato erano posizionati quattro settori di rilevamento, dove venivano assegnati punteggi di penalità per andature troppo veloci o lente.

All’arrivo, i partecipanti sono stati accolti con tè caldo, bevande, salatini e una polenta taragna con salamella, prima di concludere la giornata con le caldarroste e la premiazione dei vincitori. Per la prima volta, la classifica è stata unica, senza distinzione tra uomini e donne, con riconoscimenti anche per la prima coppia tutta maschile, quella tutta femminile e la coppia più giovane. Il premio più ambito, destinato alla coppia che ha raggiunto le 900 penalità, è stato assegnato a Matilde Spada e Giulia Plebani, vincitrici delle salsicce, mentre tutte le coppie premiate hanno ricevuto formaggi e prodotti tipici dell’Azienda Agricola Canto di Lecco.

La classifica finale dei vincitori:

1° Roberto Sozzi e Laura

2° Francesco Corti e Michela

3° Asia Civicchioni e Giorgio Bazzoni

4° Paolo Marcon e Filippo Marcon (prima coppia costituita da soli uomini)

5° Gaia (prima coppia costituita da sole donne)

6° Camilla Marcon e Irene Peruzzo (coppia più giovane, 8 anni)

Le prossime attività sociali del CAI Strada Storta includono la gita escursionistica sul sentiero dei Terrazzamenti tra Teglio e Tirano domenica 19 ottobre e la gita alpinistica al Monte Concervo il 26 ottobre 2025.