Venerdì 11 dicembre alle ore 21 presso il salone parrocchiale dell’oratorio di Laorca

Nell’occasione verranno anche aperti i tesseramenti GEL e FIE per l’anno 2027

LECCO – Il Gruppo Escursionisti Laorchesi chiude definitivamente la lunga stagione escursionistica. La serata conclusiva, in programma venerdì 11 dicembre alle ore 21 presso il salone parrocchiale dell’oratorio di Laorca vedrà la proiezione delle fotografie dell’annata 2026.

Durante la serata ci sarà anche un rinfresco e lo scambio di auguri in vista delle imminenti festività: l’ingresso è naturalmente gratuito e aperto a tutti (all’oratorio si potrà accedere a piedi da via Spreafico oppure utilizzando il parcheggio del campo sportivo seguendo dapprima via Paolo VI e quindi via Oratorio San Giuseppe).

Nell’occasione verranno anche aperti i tesseramenti GEL e FIE per l’anno 2027, con le seguenti quote sociali:

€ 12,00 Socio ordinario GEL

€ 5,00 Bambina/o (< 14 anni)

a cui occorrerà aggiungere € 18,00 del tesseramento 2027 alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE), per tutti coloro che vorranno assicurarsi. Il tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE), che avviene tramite le Associazioni affiliate, garantisce al singolo Socio un’assicurazione per infortunio personale e per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) valida per l’intero anno solare (365 giorni) per l’attività agonistica e dilettantistica, svolta anche singolarmente, relativa alle specialità comprese nello statuto: escursionismo da grado T a EEA, alpinismo fino al grado 4°, ferrate fino al grado D, ciaspolate fino al grado WT4, sci alpino/snowboard, sci di fondo, ciclo-escursionismo, arrampicata su parete artificiale, etc. ad eccezione degli sport estremi (alpinismo oltre il grado 4°, sci-alpinismo, free climbing, sci alpino fuori-pista, parapendio, etc.).