GEL Laorca. Dopo otto anni, torna la traversata Laorca-Valle Imagna

La gita domenica 21 maggio, fino al Santuario della Madonna della Cornabusa

Inclusi nella giornata pranzo al ristorante e rientro in pullman

LECCO – Dopo ben otto anni di assenza, torna uno degli appuntamenti storici del GEL Laorca: domenica 21 maggio è infatti in programma la Traversata da Laorca al Santuario della Madonna della Cornabusa (Valle Imagna – BG), giunta alla 25° edizione. La giornata prevedrà un ricco programma, all’insegna di natura e religione, ma anche cibo.

Partenza a piedi dal ponte di Malavedo (rione di Laorca, Lecco), alle ore 6.00, o in alternativa dai Piani d’Erna, raggiungibili in funivia, con ritrovo previsto alle ore 7.45 direttamente al piazzale della funivia di Versasio. Per tutti ritrovo al Passo del Fo’ alle ore 9.30 (m 1284 – 2.30 ore da Laorca, 1.15 ore da Erna).

Il pranzo è previsto al Ristorante ‘Primula’ di Costa Valle Imagna: il menù concordato prevede bis di primi, ¼ di vino, acqua, caffè e dolce. Costo della gita è di 35 euro, comprendente pranzo al ristorante e rientro in pullman: per chi decidesse di pranzare al sacco, la quota del solo pullman è di 15 euro.

Chi volesse solamente visitare il Santuario, avrà la possibilità di partire in pullman da Laorca alle ore 13.30 (arrivo alla Cornabusa alle ore 15.00) e rientrare con il resto del Gruppo dopo la S. Messa (costo pullman 15 euro).

Le prenotazioni si ricevono, fino ad esaurimento dei posti disponibili, in sede, via mail all’indirizzo info@gel-laorca.org o con un messaggio al 320/4161590, versando una caparra di 10 euro (direttamente in Sede GEL o con un bonifico sul C/C del Gruppo).

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all’indirizzo mail info@gel-laorca.org, al numero di telefono 320 4161590 e consultare il sito www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca