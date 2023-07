Gel Laorca, doppio appuntamento con la montagna

Domenica 23 gita al rifugio Del Grande Camerini, mentre domenica 6 agosto salita al Pizzo Spadolazzo

LECCO – In attesa della gita al Rifugio Del Grande Camerini (Valmalenco – SO) situato ai piedi della Cima di Vazzeda, da dove si può ammirare la parete nord del Monte Disgrazia, in programma domenica questa 23 luglio, il Gruppo Escursionisti Laorchersi (GEL) annuncia già il prossimo appuntamento della stagione: la salita al grandioso Pizzo Spadolazzo (Valchiavenna – SO), prevista per domenica 6 agosto.

Predisposti già il programma dettagliato dell’uscita (scaricabile qui): la partenza per Montespluga (SO) è fissata alle ore 6:30 al parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri e il pranzo è previsto al sacco.

Il GEL segnala che, a causa della ripidità di alcuni tratti di sentiero e della lunghezza, la gita è considerata impegnativa (difficoltà EE – dislivello in salita 814 m – tempo di percorrenza 6:00 ore) ed è pertanto riservata ad escursionisti preparati ed allenati!

Per qualsiasi ulteriore informazione scrivere all’indirizzo mail info@gel-laorca.org, è telefonarfe al 320 4161590 e, naturalmente, consultare il sito www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca