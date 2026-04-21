GEL Laorca, gita al Sacro Monte di Varallo il 17 maggio

Il Gruppo Escursionisti Laorca propone un’escursione con visita guidata in Valsesia

Partenza da Oggiono e possibilità di salita in funivia per i non camminatori

LECCO – Il Gruppo Escursionisti Laorca (GEL) propone una nuova uscita culturale e naturalistica con destinazione il Sacro Monte di Varallo, in programma domenica 17 maggio.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività del gruppo e segue idealmente la prossima escursione al Rifugio Scoggione, prevista per domenica 3 maggio. L’uscita in Valsesia rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione, grazie al valore storico e paesaggistico del sito.

La partenza è fissata alle ore 5:45 dal parcheggio situato tra il cimitero e l’ASSL in via Vittorio Bachelet a Oggiono, con trasferimento in autobus privato. Il programma prevede la visita guidata al complesso sacro, patrimonio di grande rilevanza artistica e spirituale.

La quota di partecipazione è di 35 euro a persona, ridotta a 15 euro per i bambini sotto i 14 anni, e comprende viaggio A/R e visita guidata. È richiesta una caparra di 10 euro al momento della prenotazione, che può essere effettuata via email o tramite messaggio telefonico al numero indicato dal gruppo.

Prevista anche la possibilità di partecipazione per i “non camminatori”: da Varallo sarà infatti possibile raggiungere il Sacro Monte in funivia, con biglietto A/R a 5 euro, e unirsi alla visita guidata insieme al resto del gruppo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Gruppo Escursionisti Laorca via email all’indirizzo info@gel-laorca.org oppure al numero 320 4161590. Le iscrizioni possono essere effettuate anche direttamente in sede, con versamento della caparra di 10 euro, oppure tramite bonifico sul conto corrente del gruppo.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.gel-laorca.org e sui canali social Facebook (GelLaorca) e Instagram (gel.laorca).