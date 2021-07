Gel Laorca. Il 25 luglio escursione al rifugio Benigni in Val Gerola

Nuovo appuntamento con il Gruppo Escursionisti Laorchesi

Seconda uscita prevista prima della pausa estiva

LECCO – Dopo la gita di domenica scorsa al Bivacco del Notaro (Val Bodengo, Sondrio), il Gruppo Escursionisti Laorchesi è pronto per la seconda uscita prevista prima della pausa estiva.

In programma domenica 25 luglio la salita al Rifugio Benigni in alta Val Gerola (SO). Il ritrovo e la partenza per Pescegallo sono fissati alle ore 7 al parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco (con mezzi propri).

LA LOCANDINA CON TUTTE LE INFORMAZIONI