Gel Laorca, in 48 escursionisti per la gita al rifugio Scoggione

LECCO – Una bella giornata di sole ha fatto da cornice alla gita del Gruppo Escursionisti Laorchesi dello scorso 3 maggio. Il folto gruppo, ben 48 i partecipanti, sono saliti al Rifugio Scoggione sopra Colico e ai piedi del Monte Legnone.

Dalla località Monti di Rusico (m 797), il gruppo è salito all’Alpe Prato (m 960) e al Pian di

Furmic (m 1213), arrivando al Rifugio Scoggione (m 1572). Da lì i partecipanti hanno potuto ammirare il panorama sul Pian di Spagna e su tutte le montagne del circondario.