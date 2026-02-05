Gel Laorca: nominato il nuovo Consiglio per il biennio 2026-2027

A seguito dell’assemblea del 23 gennaio scorso

LAORCA – A seguito dell’assemblea del 23 gennaio è stato ufficialmente formato il nuovo Consiglio del GEL per il biennio 2026-2027.

La composizione del Consiglio è la seguente:

Presidente: Massimo Vicari

Vice Presidente: Alberto Magni

Tesoriere: Adriano Ferrario

Segretario: Gianluigi Baruffaldi

Referente tesseramento GEL: Roberto Spreafico

Referente tesseramento FIE: Simone La Rosa

Pianificazione escursioni: Guido Aldé, Alberto Magni, Simone La Rosa, Massimo Vicari

Manutenzione sentieri: Guido Aldé, Gianluigi Baruffaldi, Pietro Bolis, Giuseppe Ghislanzoni, Pasquale La Rosa, Walter Buffoni

Addetto stampa esterno del consiglio: Giancarlo Airoldi

Il nuovo consiglio sarà responsabile dell’organizzazione delle escursioni, della manutenzione dei sentieri, della gestione del tesseramento e delle attività di comunicazione esterna, rafforzando così l’impegno del GEL sul territorio lecchese e nella promozione della montagna e dell’escursionismo.