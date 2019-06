Gel Laorca: splendida escursione al Sasso Bianco

LECCO – Domenica 23 giugno il Gel Laorca, dopo tre appuntamenti andati a vuoto per il maltempo, ha potuto godere di una splendida giornata di sole unita alla bellezza della natura sull’Alta Via della Val Malenco.

Partiti di buon ora, il gruppo composto da 36 partecipanti si è diretto alla volta di Torre Santa Maria in località Le Corti. Da lì, salita verso l’Alpe Arcoglio e all’omonimo lago prima di arrivare in vetta sul Sasso Bianco: “Abbiamo pranzato con la spettacolare vista dalle maestose montagne del comprensorio con il Disgrazia in primo piano”.

“Anche la discesa effettuata passando per il lago Zana, con sosta al rifugio Bosio per finire all’alpe Palù ci ha offerto scorci indimenticabili”.

Prossimo appuntamento la due giorni in Dolomiti intorno alla Tre Cime di Lavaredo, appuntamento già “sold out”.