GEL Lecco: assemblea ordinaria dei soci il 23 gennaio

All’ordine del giorno rendiconto 2025, elezione del nuovo Consiglio Direttivo e programma attività 2026

Apertura anticipata per il tesseramento venerdì 16 gennaio

LECCO – Il Gruppo Escursionisti Laorca (GEL) apre la nuova stagione 2026 con la Assemblea Ordinaria dei Soci, in programma venerdì 23 gennaio presso la sede di via Spreafico 10 a Lecco (Oratorio di Laorca). La convocazione è fissata alle 13:00 in prima chiamata e alle 21:00 in seconda, qualora non venisse raggiunto il numero legale.

I punti principali all’ordine del giorno saranno:

Relazione morale al 31 dicembre 2025;

Approvazione rendiconto economico – finanziario 2025;

Elezione nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2026/27;

Tesseramento GEL e FIE per l’anno 2026;

Presentazione programma attività 2026;

Varie ed eventuali.

Tutti i soci sono invitati a partecipare. Per chi volesse tesserarsi anticipatamente, la sede del GEL sarà aperta venerdì 16 gennaio dalle 21:00 alle 22:30.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@gel-laorca.org, telefonare al 320 4161590 o consultare il sito www.gel-laorca.org e i canali social Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca.

Il Consiglio Direttivo del GEL invita tutti i soci a partecipare numerosi e dare il via insieme a una nuova stagione di escursioni e attività.