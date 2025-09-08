Gel: tradizione rispettata con la messa al Sass Quader

Domenica la messa al Sass Quader nel ricordo dei soci defunti, poi il pranzo al sacco sul Monte Melma

LECCO – Tradizione rispettata per il GEL Laorca con la salita al Sass Quader e al Monte Melma, nel ricordo dei soci defunti.

La giornata si è svolta nel migliore dei modi: domenica mattina il primo gruppo di partecipanti si è dato appuntamento a Malavedo, mentre i meno allenati si sono fatti trovare a Ballabio per intraprendere poi la salita tutti assieme. Giunti al Sass Quader, alle 11:30, don Marco Bassani ha celebrato la Santa Messa in memoria dei defunti del GEL, momento di raccoglimento e di condivisione molto sentito da tutti i presenti.

Foto di gruppo sul Sass Quader per i soci del Gel Laorca che hanno partecipato domenica alla messa (Foto di Giancarlo Airoldi)

Al termine della celebrazione, come da consuetudine, gli escursionisti si sono spostati sulla vicina cima del Monte Melma per proseguire l’appuntamento comunitario. Il tradizionale pranzo al sacco ha visto i soci riuniti in un clima di amicizia e convivialità, nel pieno spirito che caratterizza da sempre il Gruppo.

Il meteo favorevole ha contribuito al pieno successo della giornata, permettendo a tutti di vivere un’esperienza serena e partecipata. Ancora una volta, la tradizione del GEL si è confermata viva e sentita, rafforzando i legami tra i soci e mantenendo viva la memoria di chi li ha preceduti.

(Foto di Giancarlo Airoldi)