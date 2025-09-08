Gel: tradizione rispettata con la messa al Sass Quader

Domenica la messa al Sass Quader nel ricordo dei soci defunti, poi il pranzo al sacco sul Monte Melma

LECCO – Tradizione rispettata per il GEL Laorca con la salita al Sass Quader e al Monte Melma, nel ricordo dei soci defunti.

La giornata si è svolta nel migliore dei modi: domenica mattina il primo gruppo di partecipanti si è dato appuntamento a Malavedo, mentre i meno allenati si sono fatti trovare a Ballabio per intraprendere poi la salita tutti assieme. Giunti al Sass Quader, alle 11:30, don Marco Bassani ha celebrato la Santa Messa in memoria dei defunti del GEL, momento di raccoglimento e di condivisione molto sentito da tutti i presenti.

Al termine della celebrazione, come da consuetudine, gli escursionisti si sono spostati sulla vicina cima del Monte Melma per proseguire l’appuntamento comunitario. Il tradizionale pranzo al sacco ha visto i soci riuniti in un clima di amicizia e convivialità, nel pieno spirito che caratterizza da sempre il Gruppo.

Il meteo favorevole ha contribuito al pieno successo della giornata, permettendo a tutti di vivere un’esperienza serena e partecipata. Ancora una volta, la tradizione del GEL si è confermata viva e sentita, rafforzando i legami tra i soci e mantenendo viva la memoria di chi li ha preceduti.

(Foto di Giancarlo Airoldi)