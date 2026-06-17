Gestire un rifugio in montagna: con Lecco Talent Lab un’esperienza sul campo

Formazione gratuita e orientamento per giovani tra i 18 e i 35 anni coi giovani gestori del rifugio Ariaal in Valsassina

Percorso promosso dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Abbadia e Mandello, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco

LECCO – Mercoledì 24 giugno ci sarà un’esperienza gratuita sul campo aperta a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni sul tema sul tema: “Gestire un rifugio in montagna: una scelta professionale e di vita”. L’incontro sarà tenuto dai giovani gestori del rifugio Ariaal in Valsassina, che racconteranno la loro esperienza.

Si partirà alle 9 di mattina per la camminata verso il rifugio con la guida. Alle 11 ci terrà l’incontro vero e proprio al rifugio su recuperare e gestire un rifugio in montagna: competenze pratiche e organizzative. I ragazzi, gestori del rifugio Ariaal, racconteranno la loro esperienza e questa loro scelta di vista, spiegando cosa fanno e come sono arrivati a prendere questa decisione. Soffermandosi su competenze pratiche e organizzative necessarie a svolgere questo tipo di attività. A seguire ci sarà un momento destinato alla domande, pranzo e alle 14.30 discesa a valle.

Giovani e Imprese – II edizione è il percorso formativo dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’imprenditorialità giovanile, con particolare attenzione al territorio del Pian dei Resinelli. Tale percorso rientra nell’ambito del bando “Giovani e Imprese” – II edizione, promosso dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco.

Il percorso, giunto con questo laboratorio alla suo termine, ha visto la realizzazione tre incontri gratuiti di formazione e orientamento, accompagnati da due esperienze sul campo, per scoprire da vicino esempi concreti di impresa legata al territorio montano.

Il percorso è pensato per giovani tra i 18 e i 35 anni:

studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori

studenti universitari

giovani disoccupati o in cerca di nuove opportunità lavorative

E’ stata un’occasione unica per chi è interessato a costruire il proprio futuro professionale nei contesti montani e naturalistici. L’iniziativa mira a mostrare come possano nascere idee imprenditoriali sostenibili in montagna, attraverso testimonianze dirette di chi ha scelto di vivere e lavorare sul territorio, trasformando una passione in professione.

Gli incontri si terranno presso la sede dell’Ufficio Turistico dei Piani Resinelli, in via Escursionisti 2, e si svilupperanno nell’arco di un’intera giornata: al mattino – dalle 10 alle 12.30 – saranno presentati i relatori e le loro attività, con un racconto approfondito delle esperienze imprenditoriali, dalle origini dell’idea alle scelte compiute, fino alle difficoltà incontrate e alle collaborazioni costruite sul territorio; nel pomeriggio – dalle 14.30 alle 16.30 – i partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche e momenti di confronto, lavorando in piccoli gruppi su casi concreti legati all’impresa in montagna.

Ogni incontro è a numero chiuso, prevedendo un massimo di 15 partecipanti.

Info al seguente link: https://www.resinellioutdoorexperience.it/evento/lecco-talent-lab-percorso-formativo-gratuito

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria mediante la compilazione del modulo al seguente link: https://forms.gle/hMewKF8Hu1ZXgYnw6