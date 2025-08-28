Giornata internazionale del Soccorso Alpino: “Grazie a tutti i nostri soccorritori!”

La ricorrenza è nata dall’incontro internazionale del 28 e 29 agosto 1948 a Wilder Kaiser, in Austria

LECCO – Oggi, 28 agosto, si celebra la Giornata internazionale del Soccorso Alpino (International Mountain Rescue Day): è un’occasione per onorare lo spirito di comunità, la preparazione e il sacrificio di chi, ogni giorno, lavora per la sicurezza in ambiente montano.

La ricorrenza è nata dall’incontro internazionale tra esperti di soccorso alpino il 28 e 29 agosto 1948 a Wilder Kaiser, in Austria. Da quel congresso, nel 1955 nacque l’ICAR (International Commission for Alpine Rescue).

“Nel 2022 la Giornata internazionale del Soccorso Alpino è diventata un momento internazionale per ringraziare e dare valore a tecnici, squadre cinofile, di soccorso in forra, ricerca, tutti gli operatori e tutti i volontari che, con passione e competenza, salvano vite e promuovono la prevenzione del rischio in montagna – spiegano dal Cnsas Lombardo via social -. Un’occasione per ricordare il ruolo fondamentale del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, riconosciuto servizio di pubblica utilità e struttura operativa della Protezione Civile. Grazie a tutti i nostri soccorritori!”.

Ricordiamo alcuni dati a livello regionale e nazionale relativi all’anno scorso: per quanto riguarda la XIX Delegazione Lariana, tra gennaio e metà luglio 2025, sono state soccorse oltre 318 persone (25 delle quali decedute) in 279 operazioni. Il numero totale di soccorritori impiegati è 1.280 (7.009 ore uomo). Per le sette Stazioni della Lariana, dislocate sul territorio si sono registrati: a Dongo 16 interventi, Lario Occidentale – Ceresio 30, Lecco 65, Pavia Oltrepò 4, Triangolo Lariano 51, Valsassina – Valvarrone 85, Varese 28.

I soccorritori del Cnsas Lombardo, invece, nel corso del 2024 hanno compiuto 1.254 interventi, 83 con persone decedute, 1.634 le persone soccorse, 83 le ricerche di persone disperse. Impegnati complessivamente 6.951 soccorritori, per un totale di 4.482 giornate (27.000 ore di attività).

A livello nazionale, nel corso dell’anno scorso, il Cnsas ha effettuato 12.063 missioni di soccorso, portando assistenza a 11.789 persone. Il dato conferma la stabilizzazione dei numeri su livelli molto elevati, in linea con gli ultimi due anni. Le ore/uomo impiegate sono state 183.846, per un totale di 314.228 giornate/uomo, con 42.589 tecnici volontari coinvolti.