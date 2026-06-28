Giornata Regionale per le Montagne: il 5 luglio escursioni nei rifugi alpini insieme al CAI

“Respira la montagna”: il 5 luglio tornano le escursioni gratuite del CAI in 5 province lombarde
Passeggiate e attività all’aria aperta nei rifugi alla scoperta del territorio
LECCO – Ogni anno, la Lombardia celebra una fetta importantissima del suo territorio e della sua cultura: la Giornata Regionale per le Montagne. Questa ricorrenza cade la prima domenica di luglio ed è nata con un obiettivo ben preciso: valorizzare e tutelare i territori montani, che coprono oltre il 40% della superficie lombarda.
Grazie al finanziamento concesso da Regione Lombardia, il Gruppo Regionale del CAI organizzerà il progetto “Respira la Montagna”. Un grande evento diffuso che toccherà contemporaneamente cinque province lombarde, con l’obiettivo di promuovere la cultura alpina e avvicinare le persone alle terre alte in totale sicurezza e consapevolezza.
L’iniziativa avrà luogo, quindi, il 5 luglio 2026 e ci saranno diverse attività aperte al pubblico in avvicinamento alla montagna nelle province lombarde di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Brescia. I luoghi di svolgimento saranno identificati sull’arco alpino e prealpino in prossimità di punti di appoggio (Rifugi) per garantire sicurezza anche in caso di maltempo.
Le attività diverse sono aperte a soci e non soci del CAI e sono tutte gratuite. I volontari dell’associazione vi accompagneranno ai rifugi dove ci sarà l’ncontro con i gestori accoglienza con merenda offerta. In seguito riceverete in omaggio il Bidecalogo a fumetti. Il numero massimo di persone per rifugio è di 50. Di seguito il programma:
Rif. Alpe Corte – Parco delle Orobie Bergamasche – Forest Bathing
insieme alla Guida di Benessere Forestale, Ilaria Saurgnani. Il Forest Bathing (Shinrin-yoku) è una pratica di origine giapponese, sostenuta da evidenze scientifiche che ne dimostrano i benefici sul benessere psicofisico, sul sistema immunitario, sulla riduzione dello stress e sulla prevenzione di disturbi legati all’affaticamento mentale; in Giappone è riconosciuta come terapia forestale anche in ambito medico.
Informazioni sull’escursione:
- orario di ritrovo: 5 luglio – 8.45
- Luogo di partenza: Parcheggio laghetto Valcanale, ticket giornaliero
- Difficoltà itinerario: E – Escursionistico
- Dislivello: 350
- Lunghezza: 5 km – fino alle 16
- Acqua lungo il percorso: SI
Descrizione dell’itinerario: Il rifugio (a quota 1410 m), è immerso in una splendida pineta al cospetto di severissime pareti dolomitiche in un ambiente dei più suggestivi. E’ la prima tappa del Sentiero delle Orobie Orientali. Proprietà Sezione CAI Bergamo.
Rif. Branca – Parco dello Stelvio – Cambiamenti climatici su ghiacciaio, flora e fauna
Unisciti a noi per un trekking straordinario con base al Rifugio Branca. Questa spettacolare terrazza naturale diventerà il nostro laboratorio a cielo aperto per studiare la morfologia delle vette e analizzare l’impatto dei cambiamenti climatici in corso sui ghiacciai. Lungo il cammino, esploreremo la straordinaria biodiversità del Parco Nazionale dello Stelvio, scoprendo i segreti della sua flora e avvistando la fauna locale. Scegli un’avventura che unisce il piacere dell’outdoor a una nuova consapevolezza ambientale.
Informazioni sull’escursione:
– orario di ritrovo: 5 luglio – 9.00
– luogo di partenza: Parcheggio Diga di san Giacomo, ticket giornaliero a Santa Caterina Valfurva.
– difficoltà itinerario: E – Escursionistico
– dislivello: 343 m
– lunghezza: 3 km – 3 ore
– acqua lungo il percorso: al parcheggio
Descrizione dell’itinerario: L’escursione al Rifugio Branca è quanto di più remunerativo si possa desiderare per godere del panorama del gruppo Ortles-Cevedale a corona delle famose 13 Cime. Il rifugio Branca (CAI Milano) è un balcone panoramico davanti al ghiacciaio dei Forni, il più grande apparato nivo-glaciale delle Alpi Italiane contornato da cime che superano sempre i 3500mt. Una escursione adatta a tutti che regala grandi emozioni.
Rif. Carlo Porta – Parco delle Grigne – Grigna, tra scienza e poesia
Durante la giornata, la Dr.ssa Clara Citterio della Commissione Scientifica del CAI Milano ci accompagnerà alla scoperta degli affascinanti aspetti botanici del territorio. L’esperienza sarà arricchita da un momento culturale unico: la lettura di alcune delle più belle poesie di Antonia Pozzi e dal suono di una fisarmonica.
Informazioni sull’escursione:
– orario di ritrovo: 5 luglio – 8.45
– luogo di partenza: Parcheggio a pagamento con le colonnine in via Piani dei Resinelli. Ritrovo all’angolo con via Carlo Mauri
– difficoltà itinerario: T – Turistico
– dislivello: 200 m
– lunghezza: 1,5km – 2 ore
– acqua lungo il percorso: SI
Descrizione dell’itinerario: Percorso facile ed agibile a tutti. Il Rifugio gode di un ampio panorama ed è immerso nel verde del Bosco Giulia (dono del dott. Porta, nipote del poeta e della Famiglia Clerici) ed evidenzia tutte le caratteristiche di rocce calcaree caratteristiche della Grigna meridionale.
Rif. Menaggio – Monti di Breglia – Sulle tracce dei selvatici
Dietro ogni impronta, ramo spezzato o canto degli uccelli si nasconde una storia. Se vuoi imparare a decifrare i segreti della fauna selvatica senza disturbarla, non perdere questo speciale laboratorio a cielo aperto. Insieme a Vincenzo Perin, attraverso esercitazioni pratiche e di gruppo, impareremo l’arte del monitoraggio non invasivo: leggendo impronte, interpretando i segni di presenza e per capire chi condivide con noi la montagna.
Sono utili ma non indispensabili: binocolo, metro a nastro, sacchetti trasparenti, lente di ingrandimento, notes e matita.
Informazioni sull’escursione:
– orario di ritrovo: 5 luglio – 8.45
– luogo di partenza: Parcheggio monti di Breglia, ticket giornaliero (portare monete, non sempre funzionano le carte)
– difficoltà itinerario: E – Escursionistico
– dislivello: 650 m
– lunghezza: 5 km – 4.30 ore
– acqua lungo il percorso: SI
Descrizione dell’itinerario: Ci ritroveremo direttamente all’ultimo parcheggio dei Monti di Breglia ed imbocheremo il sentiero. Al bivio successivo saliremo a destra lungo un panoramico tracciato tra betulle e ginestre fino a incrociare le indicazioni per Sant’Amate e il Monte Bregagno. Da quel punto piegheremo a sinistra, procedendo con un lungo e suggestivo passaggio in costa che ci condurrà direttamente al Rifugio Menaggio. Durante tutta l’escursione potremo godere di una vista straordinaria sul centro lago, con Bellagio, Varenna e il massiccio delle Grigne a fare da sfondo.
Rif. Pirlo allo Spino – Parco Alto Garda Bresciano – Trasformazioni del territorio
Un viaggio nel tempo lungo i sentieri che portano al Rifugio Pirlo. Guidati da un architetto ambientale, osserveremo da vicino la straordinaria trasformazione del territorio: scopriremo come un’area un tempo fortemente antropizzata – tra antiche mulattiere militari e vecchie caserme – stia venendo riabbracciata e riconquistata da una natura rigogliosa e selvaggia. Un’occasione unica per imparare a leggere il paesaggio con occhi nuovi.
Informazioni sull’escursione:
– orario di ritrovo: 5 luglio – 8.45
– luogo di partenza: Colomber di San Michele – Gardone Riviera.
– difficoltà itinerario: E – Escursionistico
– dislivello: 950 m
– lunghezza: 6 km – 3 ore
– acqua lungo il percorso: SI
Descrizione dell’itinerario: Il rifugio ha un’ampia veduta sul lago di Garda, situato a 1165 m sul mare è stato caserma della Guardia di Finanza fino all’inizio della Prima Guerra mondiale. Di alto interesse faunistico, il passo dello Spino ospita l’osservatorio ornitologico Duse, aperto da fine agosto a fine ottobre. Il precorso si snoda sui resti della mulattiera militare che era interamente lastricata, fino ad arrivare all’ex cascina Gemelle, ove ora è stata restaurata l’antica fontana, per poi proseguire nel bosco di faggio fino al Passo Spino.
Attenzione: il parcheggio è quattro chilometri verso la Val di Sur.Al ritrovo ci saranno due volontari che indicheranno la via per il parcheggio, al parcheggio ci saranno altri volontari a indicare come parcheggiare.La strada della Val di Sur è da percorrere molto adagio.
Per iscriversi alle iniziative che sono a posto limitato bisogna compilare il modulo di iscrizione sul sito del CAI Lombardia.
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