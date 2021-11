Giro basso del Monte Barro con il Gruppo Escursionisti Laorchesi

Ultima gita della stagione domenica 21 novembre

La sede del Gel riaprirà il 14 gennaio per i tesseramenti

LECCO – Vista la buona partecipazione alle ultime uscite, il consiglio del Gruppo Escursionisti Laorchesi ha deciso di inserire un’altra gita prima della chiusura invernale: il “Giro Basso” del Monte Barro, in programma domenica 21 novembre (difficoltà E – dislivello in salita 419 m – tempo totale di percorrenza 3 ore). La partenza per Galbiate è fissata alle ore 8.30 al parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri.

Il pranzo è previsto al sacco ma, per chi lo volesse, sarà possibile mangiare all’Eremo: il giorno stesso della gita i responsabili del Gel forniranno le informazioni necessarie e raccoglieranno le eventuali adesioni. Il Gel fa sapere che attualmente la sede è chiusa: riaprirà venerdì 14 gennaio 2022, per consentire ai Soci di tesserarsi per il nuovo anno.