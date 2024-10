Grande partecipazione per la prima gita in mtb della Uoei Lecco

In sella una ventina di bikers dai 20 ai 70 anni

Una giornata tra i sentieri del Triangolo Lariano

LECCO – Grande partecipazione e grande successo per la prima uscita in mtb proposta dalla Uoei di Lecco che lascia ben sperare per le proposte future sulle due ruote grasse. Una domenica di inizio autunno, l’ambiente unico delle Prealpi lombarde, la magia del lago e un gruppo di una ventina di bikers dai 20 ai 70 anni con mtb di tutti i tipi sia muscolari che elettriche.

Partenza dal piccolo borgo di Lasnigo nel cuore del cosiddetto “triangolo lariano”, la zona più selvaggia del lago di Como, per raggiungere prima la Colma di Sormano e in seguito l’Alpe di Spessola dove una lunga e tecnica discesa ha condotto il gruppo a Magreglio. Da qui, sempre per sentieri, ci si è diretti alla conca di Crezzo per rientrare al punto di partenza.

Un gruppo davvero eterogeneo sia per capacità di guida che per allenamento, quello che ha accomunato tutti è stato sicuramente il divertimento, la voglia di passare una giornata in compagnia di persone con la stessa passione e la meraviglia, che non finisce mai, di fronte ai panorami del Lario. Non è mancato qualche imprevisto meccanico o di ricerca della traccia corretta, ma come ha detto uno dei partecipanti, anche gli imprevisti in compagnia si affrontano meglio.

Dopo questa prima positiva esperienza, verranno proposte altre uscite in mtb con la speranza di creare un gruppo stabile di bikers all’interno dell’associazione. La sede Uoei è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle ore 21 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco per chiunque volesse maggiori informazioni e desiderasse unirsi al gruppo.