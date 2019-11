Grandi climber sul grande schermo: Reel Rock fa tappa a Lecco

La rassegna cinematografica per la prima volta a Lecco

Honnold, Caldwell e Williams tra i protagonisti dei film in programma

LECCO – Record di velocità, boulder apparentemente impossibili, esplorazione di territori selvaggi: ritorna in Italia Reel Rock, la rassegna cinematografica dedicata all’arrampicata e all’avventura, che propone agli appassionati alcune tra le migliori produzioni del settore. Dopo il successo di pubblico della prima edizione, il tour 2019 cresce e arriva per la prima volta a Lecco martedì 3 dicembre al cinema Palladium.



La tappa di Lecco è in collaborazione con i Ragni della Grignetta. Ospite in sala il climber Matteo “Giga” De Zaiacomo che lo scorso anno ha salito Lurking Fear su El Capitan, quasi tutto in libera. Matteo ha vissuto l’esperienza in parete assieme al padre Silvano, che nel 2019 lo ha accompagnato anche nella bella spedizione al Bhagirathi IV, in cui “Giga” con Matteo Della Bordella e Luca Schiera hanno fatto la prima assoluta della parete Ovest.

Ogni serata vede la proiezione di tutti i 3 film in programma e il programma sarà identico per tutte le serate. I film sono in lingua originale sottotitolati in italiano. Sono i big dell’arrampicata a livello mondiale i protagonisti dei film proposti da Reel Rock 14: in The Nose Speed Record vedremo Alex Honnold e Tommy Caldwell impegnati a impadronirsi del record di velocità di salita al Nose, a scapito di altri mostri sacri quali Brad Gobright e Jim Reynolds. In The High Road, la campionessa del boulder Nina Williams sarà alle prese con complicatissimi blocchi da cui è vietato cadere mentre United States of Joe’s racconta un improbabile incontro tra minatori conservatori mormoni e un gruppo di climber americani che avrà risvolti positivi e imprevisti.

I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale di Reel Rock Italia e presso i punti vendita del circuito Vivaticket.