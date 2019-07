Great Escapes apre a Lecco con una filosofia tutta nuova

Il mondo della montagna ritrova il marchio Great Escapes

Inaugurato il nuovo negozio in via Oslavia a Lecco

LECCO – Great Escapes apre un negozio a Lecco e torna sul mercato con una filosofia tutta nuova. Arturo Milani è l’uomo che ha ridato slancio a un marchio storico dell’abbigliamento tecnico da montagna e, più in generale, dell’outdoor.

Il marchio prese vita nel 1985 dall’azienda lecchese Cal (Centro Abbigliamento Lombardo) con l’uscita della prima collezione nel 1989. A seguito della chiusura della Cal, agli inizi degli anni Duemila, il marchio venne acquisito prima da Ande, azienda per cui Milani ha fatto il direttore commerciale, e poi da All Time Srl.

“L’anno scorso abbiamo riacquisito il marchio. Abbiamo subito fatto un refresh del logo Great Escapes rendendolo un po’ più attuale e adatto alle esigenze odierne visto che dal 1989 non era mai cambiato – spiega Milani -. L’abbiamo registrato negli stessi paesi in cui era registrato in precedenza: tutta l’Europa, una parte dell’America Latina, Cina, Giappone, Taiwan… C’è voluto un anno di tempo per settare l’azienda e ripartire con le nuove collezioni e ora eccoci qui”.

Lo stesso Milani, forte di una lunga esperienza nel settore, ha studiato le nuove collezioni.

“Ci presentiamo con un discorso di continuità dal punto di vista dell’immagine del prodotto: non si tratta di capi ‘estremi’ per andare in cima all’Everest o per fare il 9b, ma di un prodotto per chi ama andare in montagna, l’outdoor, l’avventura. La nostra missione è quella di essere vicini alla gente a cui piace stare in montagna”.

Non solo bellezza, ma soprattutto qualità e funzionalità.

“Un abbigliamento funzionale che faccia sentire a proprio agio chi lo indossa. Stiamo ponendo parecchia attenzione sulla qualità: tutti i tessuti hanno almeno la certificazione Oeko – Tex o Bluesign che prevedono, tra l’altro, una sostenibilità nella produzione nel rispetto delle norme anticancerogene e atossiche non allergiche sia per l’utilizzatore finale sia per chi produce”.

Dietro un abbigliamento apparentemente semplice c’è tanta tecnologia.

“Il capo all’apparenza più semplice è quello più complesso da realizzare perché nella semplicità bisogna trovare le forme e la tecnologia da adottare. Siamo molto attenti alla vestibilità, in particolar modo nel pantalone che è il capo più stressato quando si va in montagna. Poi guardiamo alla costruzione nell’ottica di una elevata funzionalità nel tempo andando alla ricerca del dettaglio che fa la differenza nell’utilizzo. E posso assicurare che ogni capo ha la sua particolarità”.

Venerdì c’è stata l’inaugurazione del negozio di via Oslavia a Lecco, nel rione di San Giovanni.

“Un negozio che rappresenta soprattutto l’immagine che vogliamo dare del nostro prodotto. Un’esposizione particolare, studiata per macchie di colore, dove al primo colpo d’occhio è possibile abbinare pantalone, maglietta, giacca a vento e quant’altro. Abbiamo studiato una collezione (pari numero di articoli) e un allestimento che dia la stessa importanza all’uomo e alla donna, poi c’è una parte dedicata ai bambini”.

L’apertura del negozio rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati.

“Vogliamo fare un passo alla volta, questa è la nostra politica. Perciò serve tempo affinché il progetto vada avanti con la logica di distribuire un prodotto con una qualità medio-alta ad un prezzo conveniente. Il che non vuol dire assolutamente essere i più economici sul mercato, ma vuol dire essere in una posizione dove il prodotto ha un valore reale più alto rispetto al valore che si paga”.

Elena e Simone sono il volto del negozio, pronti a soddisfare le esigenze del cliente.

“Entrambi hanno una lunga esperienza come commessi nel settore dell’abbigliamento e entrambi sposano lo spirito ‘Great Escapes’: amore per la montagna e per la vita all’aria aperta. L’idea, in futuro, è quella di creare una collezione che si allargherà sempre di più magari toccando settori nuovi ma mantenendo sempre la stessa filosofia”.

Arturo Milani, oltre a essere un grande appassionato di montagna, è anche il primo tester dei capi che realizza. Great Escapes vi aspetta nel nuovo negozio… c’è un mondo da scoprire!