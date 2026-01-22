Grignetta. Rotta la porta del bivacco Ferrario, i Ragni guidati da Arrigoni la riparano

L’intervento nei giorni scorsi, ma i maglioni rossi ricordano alcune regole di buon senso nell’utilizzo del bivacco

“Utilizzarlo solo per necessità, entrandovi senza ramponi/ramponcini ai piedi, lasciandolo più pulito e ordinato di come lo si è trovato e chiudendo bene la porta”

LECCO – Gli scorsi giorni, nonostante neve e freddo, Silvano Arrigoni, alpinista del gruppo Ragni della Grignetta, e dei suoi amici sono saliti in cima ai 2184 metri della Grigna Meridionale per sistemare la porta del Bivacco Ferrario che era stata rotta.

“Oltre all’enorme grazie ne traiamo uno spunto su cui riflettere… – hanno detto dal gruppo Ragni -. Amare la montagna significa avere cura e rispetto non solo della natura, ma di ogni nostro intervento per tutelarla ed aiutare a viverla al meglio, dai sentieri ai rifugi, dai cartelli indicatori ai bivacchi”.

L’intervento di riparazione è stata l’occasione per ricordare alcune regole elementari da seguire nell’utilizzo del bivacco: “Nel caso del Bivacco Ferrario, curato dai Ragni e dal Cai Lecco, si invita ad aprirlo e utilizzarlo solo per necessità, entrandovi senza ramponi/ramponcini ai piedi, lasciandolo più pulito e ordinato di come lo si è trovato e chiudendo bene la porta. Norme di buon senso valide per ogni rifugio e bivacco”.