Gruppo Alpinistico Gamma, Riccardo Milani riconfermato Presidente

Nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2023 – 2026

LECCO – Il gruppo alpinistico Gamma di Lecco, attraverso l’assemblea ordinaria annuale dei soci ha rinnovato il Consgilio Direttivo che resterà in carica per il prossimo triennio.

I sette soci che fanno parte del nuovo organico sono: Claudio Cendali, Michele Frigerio, Riccardo Milani, Mario Valsecchi, Manuele Panzeri, tutti soci riconfermati;

Claudio Clozza e Martina Frigerio, sono new entry nel direttivo, con Martina che è la prima quota rosa nella storia del sodalizio alpinistico Lecchese ad essere eletta.

In una successiva riunione, si è tenuta la nomina del Presidente e l’assegnazione delle cariche e degli incarichi. Riconfermato presidente del gruppo Gamma per il prossimo triennio (2023/2026), è Riccardo Milani, di Olginate, alpinista con numerose spedizioni extraeuropee, vie nuove e prime invernali nel suo curriculum, istruttore Nazionale d’alpinismo, ammesso nel gruppo alpinistico dal 1989.

Questi invece gli incarichi affidati ai consiglieri neo eletti: Claudio Cendali (vicepresidente), Martina Frigerio (gestione della segretaria e dei corsi FASI), Manuele Panzeri, Guida Alpina, responsabile e direttore del corso roccia. Mario Valsecchi e Michele Frigerio (responsabili per i progetti alpinistici e culturali), Claudio Cendali e Clozza Claudio (responsabili della Commissione attività giovani per i futuri e possibili progetti alpinistici e per gli eventi Gamma sulle pareti lecchesi).

Il direttivo si completa con altri tre soci, che si sono resi disponibili, a supporto del Consiglio per concretizzare le varie attività: Renato Frigerio, per i progetti culturali della montagna, Carlo Duchini, come tesoriere, il quale sarà affiancato da Andrea Corti per la gestione della parte amministrativa.

Il neoconfermato presidente Riccardo Milani dopo la sua rielezione ha riavvolto il nastro: “Ho conosciuto il gruppo Gamma negli anni ’80, grazie all’amico Mario Valsecchi, con il quale ho condiviso gli anni più intensi di apprendistato in montagna. Insieme a lui e a Manuele Panzeri, ho vissuto anche alcune delle più belle esperienze alpinistiche ed umane in montagna, unitamente agli ‘Amici’ compianti; Giorgio e Marco Anghileri e Marco Perego. Nel mio percorso di alpinista e scalatore ho avuto la fortuna di incontrare e di legarmi con tanti soci Gamma, come con molti amici e alpinisti professionisti in giro per il mondo: ognuno mi ha aiutato a crescere alpinisticamente ed umanamente”.

Guardando invece all’attività del gruppo ha sottolineato: “Sono certo che, assieme a tutti i componenti del rinnovato Consiglio direttivo, nonché a tutti i soci, continueremo a portare avanti le nostre attività con slancio passione, e a diffondere la cultura e la passione alpinistica. Il nostro legame concreto con il territorio ci ha portato, a ridare luce ed energia alle nostre vie ferrate, attraverso il progetto di riqualificazione delle ‘Ferrate lecchesi’: progetto che ci ha visti fortemente coinvolti e partecipi.

Il lavoro svolto in questo biennio appena terminato è stato molto stimolante e di rinnovo dello statuto del gruppo come anche di molteplici le attività di rilancio dei giovani e di tutte le attività alpinistiche”.

Quindi guardando al futuro ha dichiarato: “Ci sono vari e nuovi temi su cui ci siamo molto confrontati e tutti ritrovati allineati nell’ultima Assemblea generale dei soci: sarà in questo solco che, con il contributo di tutto il Consiglio direttivo, cercheremo di portare avanti nel nostro stile, con impegno attento e sentito, tutte le nostre attività, e con sensibilità dare espressione alle volontà e alle molteplici visioni di tutti i soci del gruppo, e soprattutto dei giovani al fine di raggiungere i nostri obiettivi”.