Gruppo Escursionisti Laorchesi: in tanti per il Giro dei Forti di Genova

Una cinquantina di escursionisti hanno animato la gita dello scorso 7 giugno

Sulle alture di Genova per visitare i forti militari costruiti a difesa della città fra il XVII e il XIX secolo

LECCO – Giro dei Forti di Genova per il Gruppo Escursionisti Laorchesi che, domenica 7 giugno, hanno affrontato la trasferta ligure con un gruppo di una cinquantina di partecipanti. Una splendida giornata per una caratteristica gita sulle alture di Genova per visitare i forti militari costruiti a difesa della città fra il XVII e il XIX secolo.

Partendo dalla località Mura delle Chiappe (m 298), raggiunta in funicolare dal centro della città, e passando per l’Osteria delle Baracche (m 432), il gruppo ha raggiunto il Forte Diamante (m 648 1:45 ore), posizionato nella parte più settentrionale delle Mura. Ritorno toccando tutti gli altri forti della zona: Forte Fratello Maggiore (m 637), Forte Fratello Minore (m 614), Forte Puin (m 498), Forte Sperone (m 490) e Forte Begato (m 458-1:45 ore). Infine discesa al centro di Genova (m 18-1:15 ore).