Gruppo Gamma, ecco il nuovo direttivo: Claudio Cendali presidente

LECCO – Nuovo direttivo per il Gruppo Alpinistico Gamma Lecco, nato nel 1978. Lo scorso gennaio l’assemblea dei soci si è riunita votando il nuovo consiglio, composto da giovani alpinisti, appassionati ma soprattutto amici.

Presidente del gruppo è stato eletto Claudio Cendali, insieme a Francesco Milani Capialbi (vice-presidente), Andrea Corti (segretario), Jacopo Valsecchi (tesoriere), Claudio Clozza, Martina Frigerio e Mattia Sandionigi (consiglieri).

Il prossimo 17 aprile il Gruppo Gamma organizza una serata/evento dedicata alla spedizione in Turchia della scorsa estate con protagonisti alcuni giovani soci del gruppo (Alessandro Rigoli, Nicolò Dell’Oro, Mattia Sandionigi, Paolo Balossi, Claudio Cendali, Luca Rota Stabelli e Tommaso Garota).

L’appuntamento è per le 20.30 in Sala Don Ticozzi, ingresso libero. “Durante la serata – spiegano dal direttivo – sarà proiettato un film della spedizione e ascolteremo i racconti dei protagonisti che hanno aperto e ripetuto alcune vie nella zona dell’Aladaglar, tra le spettacolari montagne del Tauro, nella Turchia Orientale. Un’occasione per condividere racconti e naturalmente la bellezza della montagna”.