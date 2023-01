Gruppo GEO del Cai Lecco, 54 nuovi soci nell’organizzazione

I numeri del 2022 esposti durante l’assemblea annuale in sala Ticozzi

In fase d’incontro approvato all’unanimità anche il rendiconto annuale del gruppo

LECCO – 51 uscite per un totale di 66 giornate che hanno coinvolto 180 persone, quasi 2400 presenze complessive, 46 anni l’età media dei partecipanti alla singola escursione e media anagrafica di 72 anni con picchi di 91 e 50 anni l’età dei soci. Questi i dati esposti, non senza un pizzo ci orgoglio, da Gianni Valsecchi, presidente del Geo (Gruppo Età d’Oro) che coordina i seniores della Sezione ‘Riccardo Cassin’ del Cai Lecco, in occasione dell’Assembela annuale tenutasi ieri, lunedì 9 gennaio, presso la Sala Ticozzi.

A incoraggiare l’organizzazione i 54 nuovi ingressi nel gruppo, fondato 32 anni fa, un numero che fa ben sperare sulla longevità del GEO e sul suo futuro. Durante l’incontro presentato e approvato all’unanimità anche il rendiconto annuale del gruppo da parte del tesoriere Angela Ratti, redatto insieme alla segretaria Lina Astorino.

I prossimi appuntamenti, come da tradizione, saranno sulle nevi dell’Engadina divisi fra gruppi di sciatori di fondo e camminatori.