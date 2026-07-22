I Gamma festeggiano il ritorno dal Perù: applausi e brindisi per Sandionigi, Maranetto e Saggiante

Martedì sera presso la sede del Gruppo Alpinistico i tre giovani alpinisti hanno raccontato la spedizione sul Siula Grande dove hanno aperto la ‘Via Gamma’ sul Pilastro Est

LECCO – Un lungo applauso, tanti amici ad attenderli e il racconto di un’impresa destinata a entrare nella storia del Gruppo Gamma. Dopo il rientro in Italia, avvenuto sabato 18 luglio, ieri sera, martedì 21 luglio, Mattia Sandionigi, Sandro Maranetto e Pietro Saggiante sono stati accolti nella sede del sodalizio lecchese con una calorosa festa.

I tre giovani alpinisti, reduci dalla spedizione sulle Ande peruviane, hanno condiviso con soci, amici e appassionati le emozioni vissute durante l’apertura della nuova “Via Gamma” sul Pilastro Est del Siula Grande (6.344 metri), una linea di 13 tiri e oltre 700 metri di sviluppo, aperta tra il 9 e il 12 luglio, che rappresenta un’importante pagina di alpinismo esplorativo.

Ad accoglierli, oltre al direttivo del Gruppo Gamma, c’erano numerosi soci, amici e sponsor, curiosi di ascoltare il racconto direttamente dalla voce dei protagonisti. Durante la serata i tre hanno ripercorso le tappe della spedizione, dall’acclimatamento fino ai giorni trascorsi in parete, accompagnando il racconto con fotografie che hanno permesso ai presenti di rivivere l’avventura sulle montagne della Cordillera Huayhuash.

Un momento conviviale, ma anche l’occasione per celebrare un risultato di grande valore tecnico e simbolico, frutto di preparazione, determinazione e spirito di squadra. L’impresa dei tre giovani alpinisti ha infatti regalato al Gruppo Gamma una nuova via che porterà per sempre il nome del sodalizio lecchese su una delle montagne più iconiche delle Ande peruviane.

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