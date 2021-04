Come fanno i girini a respirare?

Il video girato ai Piani Resinelli

LECCO – Ecco breve filmato realizzato da noto fotografo Mauro Lanfranchi. Oltre alla bellezza delle immagini, il video è interessante per la sua valenza scientifica, poiché rappresenta al meglio un curioso momento di vita che si ripete ciclicamente sui nostri territori montani.

“Lo scorso anno, a fine lockdown, mentre mi trovavo a girovagare in cerca di nuovi soggetti da fotografare, venni attratto da uno strano brulichio sulla superficie di una pozza

ai Piani Resinelli. Era completamente colonizzata dalle alghe, solo nei pochi spazi liberi, centinaia di girini salivano all’unisono in superficie per respirare.

Inizialmente pensavo fosse per nutrirsi ma poi, leggendo un articolo in internet, appresi che i girini usano una particolare tecnica per ottenere l’ossigeno necessario alla loro sopravvivenza. Riescono a trattenere una piccola bolla d’aria e a spingerla tramite i muscoli presenti nella bocca, fino ai polmoni. L’aria in eccesso, viene in seguito espulsa in piccole bolle che vanno a stazionare sulla superficie”.