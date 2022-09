In tantissimi, venerdì sera, per la tradizionale Serata in Maglione Rosso

Un viaggio sulle montagne di tutto il mondo e un ricordo speciale per la straordinaria figura di Carlo Mauri

LECCO – Rimandata mercoledì scorso a causa del maltempo, è andata in scena venerdì sera (graziata per un pelo da un temporale) la tradizionale Serata in Maglione Rosso: un momento molto speciale, perché per i Ragni della Grignetta rappresenta un abbraccio caloroso con la città e l’occasione per incontrare di persona i tanti amici che seguono e sostengono il gruppo, condividendo con loro i racconti e le immagini delle ultime spedizioni in giro per tutto il mondo.

Una piazza Garibaldi gremita ha salutato l’evento inserito fra le manifestazioni della kermesse “Lecco Ama la Montagna” promossa dall’amministrazione comunale: “Quello che vedrete stasera è solo una piccola parte dell’attività di scalata e arrampicata che si fa in un anno perché spesso l’alpinista non può portare con sé una telecamera per realizzare dei filmati – ha detto Fabio Palma, ex presidente e allenatore di Beatrice Colli -. Un grazie di cuore a chi ci ospita in questa piazza e a tutti coloro che ci supportano”.

“Grazie perché portate in giro per il mondo il nome di Lecco – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni -. Mi preme sottolineare stasera il 40° anniversario della scomparsa di Carlo Mauri, a cui è dedicata una mostra a Palazzo delle Paure, alpinista che è stato capace di conoscere, convivere e superare i propri limiti e questo è un bellissimo messaggio che la montagna ci insegna”.

Un ringraziamento da parte dei maglioni rossi agli sponsor che accompagnano il gruppo, in particolare a Rock Experience, Camp, Scarpa: “Lavorare con i Ragni significa lavorare con una famiglia – ha detto Isacco Codega di Camp -. Siamo loro grati perché ogni volta sono capaci di portare il mondo qui a Lecco con i loro racconti”.

Una carrellata di immagini, emozioni e parole sulle montagna e pareti del mondo senza mai trascurare le avventure dietro casa: dal Cerro Torre alla Bulgaria, dai Corni di Canzo alle distese glaciali del Campo de Hielo Norte. E poi un videoritratto dedicato a Carlo Aldè, un Ragno che non ama stare sotto i riflettori, ma che è stato protagonista di imprese di altissimo livello, e un ricordo dedicato alla straordinaria figura di Carlo Mauri.

Una passerella anche per la squadra di arrampicata sportiva che in questi anni ha fatto passi da gigante facendo crescere giovani di talento che competono a livello nazionale e internazionale. Il simbolo è Beatrice Colli, fresca campionessa del mondo, che proprio in queste ore si trova a Edimburgo dove si è qualificata per la finale di Coppa del Mondo. “La squadra continua a dimostrare di essere in crescita, sia nei numeri che nei risultati – ha detto il presidente dell’Asd Luca Passini -. Come società non possiamo far altro che supportarsi al massimo delle nostre possibilità per permettere a questi giovani di realizzare i loro sogni”.