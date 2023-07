I tre nuovi libri editi da Versante Sud, recensiti da Renato Frigerio

“Bouldering”, “Lario Rock falesie” e “Valtellina Rock Pareti” i titoli dei tre nuovi libri

LECCO – Sono tre i nuovi volumi editi da Versante Sud, sul tema dell’arrampicata: “Bouldering” scritto da Alberto Milani che lo si può definire un manuale, “Lario Rock falesie” scritto a quattro mani da Pietro Buzzoni ed Eugenio Pescie e “Valtellina Rock Pareti” anch’esso scritto a quattrio mani, firmato da Federico Bagarin e Alessandro Codecà, due libri dedicati alle grandi falesie di questi due rispettivi territori.

Di seguito, le recensioni dei tre libri di Renato Frigerio, storico volto nonché socio fondatore del Gruppo Gamma di Lecco.

“BOULDERING”

Il manuale completo del sassista: tecnica, sicurezza, etica ed esplorazione di Alberto Milani

Mentre si sta visibilmente intensificando l’interesse e la passione per l’arrampicata sui boulder, si rincorrono, come in un circolo virtuoso, le edizioni dei volumi redatti, come guide preziose per gli appassionati, spinte dalla crescita numerica di coloro che si avvicinano a questa suggestiva forma di arrampicata.

Sembra pertanto giungere a proposito, quasi come un indispensabile punto di osservazione, il volume di Alberto Milani, che di boulder non è solo un innamorato e conquistato frequentatore, ma è soprattutto un personaggio emblematico per aver partecipato a lungo alle maggiori competizioni italiane di boulder e per essere stato autore di oltre cinquecento prime salite di linee con difficoltà fino all’8a. Sulla base delle sue esperienze pluriennali, che sfrutta anche nei suoi ulteriori impegni di insegnante, in questo volume espone tutto quello che serve per farne il manuale completo del sassista: tecnica, sicurezza, etica ed esplorazione. Attraverso un percorso logico e lineare, con indicazioni chiare e precise, il libro si conclude con la presentazione di ciò che nel climber sente crescere come limite dell’ambizione man mano che riesce ad elevare il suo livello: esplorare e scoprire nuovi massi/linee, assegnarne il corretto grado, recensire, divulgare e pubblicizzare.

È un manuale ben fatto e coinvolgente, di cui non può fare a meno chi da poco si sta muovendo sui tiri più abbordabili, ma che farà certamente progredire chi, già esperto, punta a realizzare sui massi i suoi sogni più inquieti.

“LARIO ROCK – Falesie”

Resegone – Falesie di Lecco – Alto Lario orientale – Valsassina – Grigne – Triangolo Lariano – Sponda occidentale del Lago di Pietro Buzzoni ed Eugenio Pesci

È probabile che con il volume di Pietro Buzzoni ed Eugenio Pesci incontriamo un caso raro nella storia dell’editoria e forse unico in quella delle guide di arrampicata, considerando che “Lario Rock Falesie” conta, con questa, nientemeno che la sua “sesta” edizione. È ovvio pertanto che la guida si sia arricchita notevolmente di edizione in edizione, a partire dalla prima uscita del 1997, e che ora con le tante pagine, cui ben poche ne mancano per raggiungere l’impressionante numero di 800, si aggiudica anche sotto questo aspetto un traguardo non trascurabile. La fatica dei due autori è stata opportunamente supportata dal loro rapporto, composto e intessuto di conoscenza e di amicizia, con i numerosi arrampicatori che hanno concesso la loro qualificata e indispensabile collaborazione. Fa riferimento a questo la consapevolezza dei due autori di poter ora presentare una guida che, corredata di ogni informazione che garantisce sicurezza di orientamento e precisione di esecuzione nella descrizione di tutti i tracciati delle vie, è in grado di contemplare la totalità delle falesie lariane nella loro offerta di innumerevoli vie di arrampicata.

L’impostazione della guida, anche se appare a soli quattro anni dalla precedente edizione, risponde non solo alle esigenze di coloro che sono rimasti sprovvisti finora di indirizzi precisi e completi riguardo alle falesie lariane, ma può far gola anche a tutti coloro che sono sempre alla ricerca di nuove interessanti proposte, che qui troveranno in abbondanza.

“VALTELLINA rock – Pareti”

Multipitch sportive e trad in Val Gerola, Val Masino, Val Malenco, Aprica, Val Grosina, Bormio, Valfurva, Val di Dentro, Laghi di Cancano di Federico Bagarin e Alessandro Codecà

Appassionati arrampicatori già dagli anni giovanili, i due autori non hanno tardato molto a rendersi conto delle eccellenti potenzialità esistenti nelle parecchie e differenti zone del territorio valtellinese riguardanti l’arrampicata sulle sue stupende falesie. Ben presto però si sono accorti che, nonostante l’eccezionale dovizia di itinerari sportivi e trad presenti nelle diverse aree di ogni zona, la parte preponderante risultava purtroppo nascosta ai possibili interessati, in quanto tuttora mancante di qualsiasi volume che li illustrasse. Le poche guide realizzate in tempi ormai lontani erano praticamente introvabili, per cui come unico riferimento rimaneva il volume dedicato alle multipitch della blasonata Val di Mello e del massiccio Masino-Bregaglia.

È anche per questo motivo che deve essere apprezzato il meticoloso e intenso lavoro di Federico Bagarin e Alessandro Codecà che, nel giro di pochi mesi, in cui hanno camminato per circa 140 chilometri e percorso 14.000 metri di dislivello, hanno raggruppato una novantina di settori, nei quali hanno individuato e descritto 500 vie multipitch, che vanno dal terzo all’ottavo grado.

La Valtellina diventa così finalmente una meta pronta ad accogliere, con chiare e precise indicazioni che li favoriscono nelle loro inclinazioni, i numerosi appassionati dell’arrampicata, che possono trovare piena soddisfazione nello splendido territorio che comprende Val Gerola, Val Masino, Val Malenco, Aprica, Val Grosina e le grandi zone intorno a Bormio, quali Sondalo, la Valfurva, la Val di Dentro, i laghi di Cancano, la Val Viola, la Val Pila e il Passo del Gavia.