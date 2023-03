Il 25 marzo assemblea ordinaria della Società Escursionisti Lecchesi

Appuntamento alla Casa della Carità in via San Nicolò alle ore 18.30

A seguire “I misteri di Otzi, l’uomo venuto dal ghiaccio” e la cena dei compleanni

LECCO – E’ in programma domani, sabato 25 marzo, l’assemblea ordinaria della Società Escursionisti Lecchesi. Quest’anno si svolgerà presso la Casa della Carità in via San Nicolò a partire dalle ore 18.30. Durante l’assemblea, oltre alla relazione morale del presidente Mauro Colombo e alla relazione finanziaria, sarà presentato anche il programma gite e manifestazioni sociali.

Al termine dell’assemblea il socio Giorgio Rusconi presenterà “I misteri di Otzi, l’uomo venuto dal ghiaccio”. A seguire si terrà anche il tradizionale appuntamento conviviale con la cena dei compleanni.