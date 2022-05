Dopo due anni di stop, si è svolto domenica il 31esimo Raduno Scialpinistico del Suretta

Una cinquantina di partecipanti tra cui il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni

Servizio fotografico di Giancarlo Airoldi

MADESIMO – Si è svolto questa domenica, in occasione del 1 maggio, il 31esimo Raduno Scialpinistico del Suretta: un ritorno per il tradizionale evento organizzato dal Cai Strada Storta di Acquate e che due anni non è stato possibile realizzare a causa dell’emergenza sanitaria.

Oltre cinquanta sono partiti alle 7.30 a Monte Spluga per affrontare la salita al bivacco Suretta dove alle 11 è stata celebrata la messa e dove sono stati premiati i gruppi più numerosi. Presente anche il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni.

L’evento è dedicato come sempre alla memoria di Franco Frigerio e di Giambattista Castelnuovo.