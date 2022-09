Nella giornata di ieri, domenica, la messa celebrata da Don Vittorio Conti

Prima uscita per il corso ferrata che, causa brutto tempo, si è svolto alla palestra di arrampicata

BALLABIO – Duplice appuntamento ieri, domenica 25 settembre, per il Cai Ballabio. Prima uscita del corso ferrata che, causa brutto tempo, si è svolta presso la palestra di arrampicata di via Carlo Mauri a Lecco. La giornata ha avuto un successo inaspettato, tutto si è svolto alla perfezione: allievi e istruttori sono rimasti molto soddisfatti grazie anche all’attrezzatura fornita dall’azienda Camp.

Sempre ieri Don Vittorio Conti ha celebrato la Santa Messa presso la chiesa dei Resinelli. Il sacerdote, pur dispiaciuto di non averla celebrata in cima al monte Due Mani a causa del meteo avverso, ha comunque benedetto la pioggia dopo un’estate così secca. Durante la cerimonia sono stati elencati i nomi degli amici del Cai Ballabio che sono scomparsi e sono stati ricordati intonando il canto “Signore delle Cime”. “Colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che che condividono le iniziative del Cai Ballabio” ha concluso il presidente Marco Anemoli.