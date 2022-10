Appuntamento venerdì 28 ottobre (ore 21) presso il cineteatro Excelsior di Erba

In programma due filmati: “C’era una volta a testa in giù nel Buco del Piombo” e “Oltre il cancello: gli speleologi raccontano quello che non si vede”

ERBA – Buco del Piombo Up & Down è il titolo di una interessante serata organizzata dal Cai Erba venerdì 28 ottobre (ore 21) presso il cineteatro Excelsior di Erba (via Diaz). Una serata unica dove il pubblico, attraverso due filmati uno dei quali inedito, potrà conoscere il Buco del Piombo in tutte le sue sfaccettature.

Protagonisti saranno alpinisti e speleologi che racconteranno l’epopea di quello che è indiscutibilmente il gioiello della Valle Bova. Durante la serata verrà proiettato il filmato “C’era una volta a testa in giù nel Buco del Piombo” (documentario dei Ragni di Lecco prodotto da Unica in collaborazione con Acinque), presentato in anteprima l’anno scorso a Lecco, che ripercorre la storia di questo luogo magico con i protagonisti di ieri (gli alpinisti classe 1937 Elio Scarabelli e Graziano Bianchi) e quelli di oggi (Simone Pedeferri e Luca Schiera).

Poi sarà la volta del documentario inedito realizzato dal Cai Speleo Club Erba “Oltre il cancello: gli speleologi raccontano quello che non si vede”. Un’occasione unica per scendere nell’antro attraverso immagini spettacolari e mai viste, realizzate dagli speleologi erbesi nei mesi scorsi. Insomma, tutti gli appassionati sono invitati perché quello del 28 ottobre è un appuntamento da non perdere…