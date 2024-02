Il Cai Lecco festeggia 150 anni, presentati gli eventi in programma

Presentato il calendario delle manifestazione che si svolgeranno durante tutto il 2024

“Abbiamo voluto valorizzare l’impegno quotidiano della nostra sezione su vari fronti, in primis ambiente, giovani e solidarietà”

LECCO – Il Cai Lecco Riccardo Cassin compie 150 anni, per festeggiare degnamente l’importante traguardo lo staff organizzativo della tradizionale rassegna “Monti Sorgenti” si è messo a disposizione per confezionale un programma che si sviluppa per tutto il 2024 attraverso una serie di eventi che guardano alla montagna a 360 gradi.

Nella mattina di oggi, presso la sede di via Papa Giovanni XXIII a Lecco, è stato presentato il calendario dei festeggiamenti: “Non solo momenti celebrativi ma anche di riflessione – ha detto la presidente Adriana Baruffini -. Nell’allestire il programma siamo stati spinti dall’idea che il passato possa servire a trarre spunti costruttivi per l’attualità e il futuro. Al contempo abbiamo voluto valorizzare l’impegno che la nostra sezione porta avanti quotidianamente su vari fronti, in primis ambiente, giovani e solidarietà“.

Convegni, mostre, serate alpinistiche, serate sulla sicurezza con il Soccorso Alpino (presente il Delegato Marco Anemoli), la pubblicazione di un libro del 150°, una maglietta celebrativa e la risistemazione dell’Osservatorio Alpinistico Lecchese, queste sono solo alcune delle iniziative sul tavolo, realizzate con la collaborazione di associazioni, enti pubblici e, fondamentali, gli sponsor.

“Tutte iniziative che si ispirano alla cultura e al valore della montagna – continua Baruffini -. Ovviamente ci sarà ampio spazio anche a momenti di socializzazione per festeggiare insieme il 150°. Un grazie allo staff di Monti Sorgenti guidato da Emilio Aldeghi che quest’anno si è messo a disposizione per organizzare l’anniversario, un grazie al Gruppo Ragni e alla Fondazione Cassin che ci affiancano in questo progetto per il quale si sono create sinergie volte a ottenere il meglio”.

Parco Monte Barro, Eliante, Comune di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Silea, Soccorso Alpino, Politecnico, Coro Alpino Lecchese, Consulta Musicale… un mix di attori che, a vario titolo, si sono messi a disposizione del Cai Lecco e della città per la realizzazione di qualcosa che possa rimanere nella memoria.

Emilio Aldeghi, oggi presidente del Cai Lombardia, ma già presidente del Cai Lecco e coordinatore della rassegna Monti Sorgenti, è entrato nel vivo del programma: “I 150 anni del Cai Lecco mi stanno particolarmente a cuore perché la nostra sezione (formata anche dalle sottosezioni di Ballabio, Barzio e Strada Storta) raccoglie circa 3.300 iscritti, siamo una delle prime sezioni italiane per rapporto tra numero di abitanti e iscritti, il Cai Lecco è sicuramente un punto di riferimento a livello nazionale. Tra i numerosi eventi sicuramente merita una sottolineatura la serata celebrativa del 22 maggio all’auditorium della Casa dell’Economia con il concerto del Coro Alpino Lecchese e la presentazione ufficiale del libro curato da Pietro Corti, Alberto Benini e Sergio Poli. Al termine della serata si potrà ammirare il simbolo del 150° proiettato sulla parete Medale. Permettetemi infine di ringraziare gli sponsor senza i quali nulla di tutto questo sarebbe possibile”.

Un altro appuntamento particolare è in programma il 20 e 21 settembre ai Resinelli con “Archivi per la montagna”: “Nel 2023 la nostra sezione si è impegnata in una revisione dell’archivio creando un metodo che può diventare un modello di lavoro per tutte le altre sezioni del Cai per non perdere quell’immenso patrimonio di immagini e storiche che spesso non è abbastanza valorizzato. Anche in questo caso il Cai Lecco è un punto di riferimento a livello nazionale”.

Alla presentazione ha partecipato anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Accanto all’esperienza di un alpinismo di élite c’è l’esperienza di chi vive la montagna in modo comune e, proprio in quest’ottica, complice ad esempio il fatto che non nevica più, si aprono nuove possibilità. Il dialogo con il Cai è importante per fare in modo che la montagna venga rispettata ma, allo stesso tempo, si possano generare micro-economie. La riflessione sulla montagna non è solo il tema alpinistico/sportivo, ma è la riflessione sul patrimonio naturale che abbiamo e sulle azioni importanti che il Cai svolge, solo insieme possiamo dare le risposte”.

Il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini, nell’augurare buon compleanno al Cai, ha lanciato una provocazione: “Per quanto tempo ha senso ancora investire dove la neve non c’è? Oggi sappiamo già che ci dobbiamo preparare a una stagione che sarà contraddistinta da una forte crisi idrica e il nostro compito è quello di non affrontare le sfide attuali con la mentalità di 100 anni fa. Un altro tema importante è quello della sicurezza: spesso oggi assistiamo a spot di influencer che, in assenza della giusta cultura, rischiano di trasformarsi in trappole per persone incoscienti che pensano che tutto si possa avere senza sacrificio. La sfida del Cai è quella di ridimensionare la montagna e renderla fruibile nel profondo rispetto che i nostri territori meritano partendo soprattutto dai giovani”.

Alla presentazione erano presenti anche Alberto Pirovano, consigliere nazionale del Cai ed ex presidente dei Ragni di Lecco, e Marta Cassin, in rappresentanza della Fondazione Cassin, entrambi i gruppi sono al fianco del Cai Lecco nell’organizzazione degli eventi.

Un anno speciale per il Cai Lecco e per tutta la città che quest’anno celebra anche i 200 anni dalla nascita di Antonio Stoppani e i 100 anni dalla morte di Mario Cermenati. Il programma di festeggiamenti per il 150° del Cai Lecco inizierà già domani, 9 febbraio, con il convegno “Immagini di un mondo scomparso. Don Alberto Maria De Agostini (1883-1960). L’uomo, la natura, l’arte, la scienza”, appuntamento a Palazzo delle Paure alle 15. A seguire (ore 18) l’inaugurazione della mostra alla Torre Viscontea.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 150° DEL CAI LECCO