Il Cai Lecco festeggia il Natale col tradizionale concerto e la premiazione dei soci

Riconoscimenti ai soci iscritti da 50, 60 e 70 anni

Un particolare ricordo è stato riservato al Ragno Giulio Tavola

LECCO – L’Auditorium della Casa dell’Economia ha fatto da cornice, venerdì sera, al tradizionale Concerto di Natale del Cai Lecco. Una bella serata che ha visto protagonisti sul palco il Coro Grigna e il Coro Alpino Lecchese , le cui esibizioni sono state particolarmente apprezzate dal pubblico presente.

La bella serata è stata anche l’occasione per consegnare i riconoscimenti ai soci iscritti da 50, 60 e 70 anni. Un momento reso ancora più intenso per il ricordo riservato al ragno Giulio Tavola, scomparso nel mese di settembre, socio appunto dal 1955 e avrebbe fatto parte del gruppo dei 70ennali.

(Si ringrazia Giancarlo Airoldi per le fotografie)

I premiati

Soci 50 anni: Aurelio Beretta, Marita Cattaneo, Massimo Chissotti, Mario Ciresa, Silvia Confalonieri, Enrico Eugenio Della Rosa, Emilio De Paoli, Massimo Fontana, Enzo Galbusera, Giandionigi Ghislanzoni, Giacomina Mazzieri, Giovanni Milani, Enrico Molteni, Franco Molteni, Annamaria Pediconi, Ferruccio Perlotti, Sergio Perlotti, Domenico Primerano, Franco Proserpio, Rosa Maria Tentori, Maurizio Zambelli.

Soci 60 anni: Enrico Cattaneo, Giuseppe Ciresa, Marta Colombo, Giuseppina Corti, Mario Fontana, Massimiliano Gomarabico, Francesco Negrini, Alberto Riva, Gianluigi Riva, Francesco Rocca, Franco Villa.

Soci 70 anni: Tiziano Bettocchi.