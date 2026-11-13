Il Cai Lecco organizza una mostra a 70 anni dalla tragedia dell’Eiger

Una delle storie più controverse dell’alpinismo che vide protagonisti gli alpinisti lecchesi Stefano Longhi e Claudio Corti

Un percorso espositivo che intreccia immagini, documenti, testimonianze e installazioni visive, restituendo alla vicenda una prospettiva nuova e coinvolgente

LECCO – Il CAI Lecco ha organizzato per venerdì 20 novembre (ore 20.45 presso Officina Badoni in corso Giacomo Matteotti 7 a Lecco) un incontro di presentazione di Spider on the Eiger, il progetto espositivo dedicato alla drammatica vicenda dell’agosto del 1957. L’evento, che ebbe un’eco internazionale, vide protagonisti gli alpinisti lecchesi Claudio Corti e Stefano Longhi sulla parete Nord dell’Eiger nell’Oberland bernese, una delle pareti più iconiche dell’alpinismo di tutti i tempi.

Un progetto ambizioso e originale, nato per rileggere una delle pagine più intense della storia dell’alpinismo attraverso un percorso espositivo che intreccia immagini, documenti, testimonianze e installazioni visive, restituendo alla vicenda una prospettiva nuova e coinvolgente. L’incontro sarà l’occasione per raccontarne la genesi, illustrarne il concept e anticipare le caratteristiche di un’esposizione che vedrà la luce nel 2027, anno in cui ricorrerà il settantesimo anniversario della tragedia.

L’obiettivo della presentazione è di condividere l’iniziativa con il pubblico, illustrandone le potenzialità e le prospettive di sviluppo.