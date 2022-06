Una amicizia nata per caso e che si è consolidata con l’Intersezionale dei giorni scorsi

I 14 soci molisani, guidati dal presidente Roberto D’Alessio, hanno potuto apprezzare le bellezze del nostro territorio

LECCO – Una amicizia nata per caso che, nel giro di pochi mesi, si è trasformata in una sorta di gemellaggio favorito dalla comune passione per la montagna. Il Cai Lecco ha ospitato gli amici del Cai Molise per una tre giorni fatta di escursioni in montagna e buona cucina.

“La conoscenza è nata per caso l’anno scorso, quando ero in vacanza in Molise – ha raccontato il vicepresidente del Cai Lecco Domenico Sacchi -. Con me c’era anche il presidente del Cai Lombardia Emilio Aldeghi. Quando hanno saputo della nostra appartenenza al Cai ci hanno coinvolto in una festa in montagna e hanno addirittura organizzato una escursione per il nostro gruppo”.

Era solo questione di tempo perché il Cai Lecco potesse ricambiare la cortesia facendo visitare agli amici molisani le nostre montagne: “L’Intersezionale del Cai Lecco con il Cai Molise si è chiusa proprio ieri, 26 giugno – ha continuato Sacchi -. 14 i soci, guidati dal presidente Roberto D’Alessio, hanno affrontato i quasi 800 km su un pullmino. Sono arrivati a Lecco fortemente motivati a conoscere le nostre montagne e scoprire le differenze con le loro montagne più vicine, le Mainarde“.

Il programma proposto comprendeva un’escursione al rifugio Rosalba il venerdì, una seconda dai Piani di Artavaggio e al rifugio Gherardi il sabato e una terza ascesa, assolutamente imperdibile, al Resegone: “Solo la prima ha dovuto essere ridotta causa maltempo in arrivo, permettendo comunque agli ospiti di rendersi conto dell’aspro

ambiente della Grignetta. I due giorni successivi hanno mostrato l’ambiente verde, dolce e

distensivo da Artavaggio verso la Bergamasca, con la scoperta dei cippi di confine tra Stato di Milano e Stato Veneto. Domenica hanno potuto godere dello straordinario panorama del Resegone con salita dal sentiero 1 e discesa dal passo del Giuff”.

I soci del Cai Molise hanno soggiornato ai Piani Resinelli, presso il rifugio Sel Rocca-Locatelli, dove si è tenuta anche la cena conclusiva. Presenti i soci del Cai Lecco Emilio Aldeghi (presidente Cai Lombardia) con la moglie Anna, Domenico Pullano con la moglie Laura ed Enrico Spreafico che hanno dato una mano a Domenico Sacchi organizzatore della 3 giorni: “Davanti agli ottimi piatti preparati al Rifugio Sel ci siamo scambiati anche alcuni doni – ha concluso Sacchi -. Graditissimi i loro vini derivati dall’unico vitigno autoctono molisano, il Tintilia, donati anche alla impareggiabile e apprezzatissima Isabella del rifugio. E’ nata una bella amicizia, tutti sono stati entusiasti e d’accordo nel dire ‘Non finisce qui…'”.