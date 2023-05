Il CAI Strada Storta al monte Generoso alla scoperta delle Prealpi di Lugano

Una giornata all’insegna dell’escursionismo per il Cai Strada Storta

LUGANO – Una giornata all’insegna dell’escursionismo per il Cai Strada Storta, dopo il recente raduno scialpinistico al pizzo Suretta. Questa volta, il gruppo si è diretto verso il suggestivo Monte Generoso, situato sulle Prealpi di Lugano, per una gita che ha coinvolto quattordici partecipanti.

Quattordici sono stati i partecipanti alla gita, che si sono dati appuntamento domenica 14 maggio al parcheggio di via Martiri di Nassyria alle 7.30 per dirigersi verso la val di Intelvi e festeggiare la festa della mamma sulla sommità del Monte Generoso, cima condivisa tra la Svizzera e l’Italia.

La scelta di questa montagna da parte del direttivo della Strada Storta è stata dettata dalla sua adattabilità a un gruppo che includeva anche famiglie con bambini. Il dislivello moderato di circa 400 metri e il sentiero classificato come escursionistico (E) hanno reso l’ascesa accessibile a tutti i partecipanti. Inoltre, la promessa di uno spettacolare panorama ha sicuramente aggiunto fascino all’escursione.

Sebbene il maltempo abbia scoraggiato le famiglie con bambini dal partecipare, un assortimento di amici ha deciso comunque di affrontare la giornata all’aperto, sfidando la pigrizia spesso causata dalla pioggia e dal freddo. Il gruppo ha iniziato l’escursione dalle baite di Orimento, situate a 1305 metri di altitudine nella val di Intelvi.

Nonostante la ciliegina sulla torta, ossia la vista mozzafiato sul lago di Lugano e in lontananza sul lago di Como, non sia stata presente, i partecipanti hanno comunque goduto di una piacevole e rilassante escursione. Hanno camminato attraverso boschi rigogliosi e pendii caratterizzati da una vegetazione intensamente verde, avvolti da una nebbiolina che ha conferito al paesaggio un’atmosfera misteriosa. Inoltre, hanno avuto l’incontro fortunato con una mandria di cavalli dal fascino elegante, che ha arricchito ulteriormente l’esperienza.

In conclusione, il Cai Strada Storta desidera ricordare che domenica 28 maggio si terrà una nuova gita escursionistica alla scoperta del monte Berlinghera e del sasso Canale. Sarà un’altra occasione per gli amanti della natura e dell’escursionismo di trascorrere una giornata all’aria aperta e scoprire le bellezze naturali che circondano la zona. Non resta che segnare la data in agenda e prepararsi per un’altra avventura mozzafiato in montagna.