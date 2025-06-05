Il Cai Strada Storta al rifugio Zucco della Croce

Alla scoperta di un nuovo sentiero

Il 15 giugno ai Piani d’Erna il raduno Pino Negri

LECCO – 2 giugno, festa della Repubblica, per il Cai Strada Storta è stato l’occasione per proporre ai propri soci una gita sociale al rifugio Zucco della Croce (1165 m) nel cuore della Valsassina.

Il rifugio Zucco della Croce è situato presso l’omonimo monte, lungo la statale della Culmine di San Pietro. Il rifugio, immerso in una bellissima faggeta, è stato costruito dal Gruppo Alpini di Cassina Valsassina ed è dedicato a Aldo Combi, un alpino reduce della Campagna di Russia, insignito della Croce di Guerra al Valore Militare.

Il gruppo del Cai Strada storta costituito da 20 adulti e 5 bambini dopo aver parcheggiato l’auto, oltre la stazione di partenza della funivia che da Moggio sale ai piani di Artavaggio, ha affrontato l’itinerario, caratterizzato da uno stretto sentiero a mezza costa protetto da faggi e castagni, adatto anche a famiglie con bambini.

Gli alberi, in una giornata soleggiata, sono fondamentali per creare ombra e fresco, ma non è stato così per la gita della festa della Repubblica 2025. In questa giornata, il fitto bosco, costante su tutto il tracciato, ha protetto il gruppo da una possibile pioggia, arrivata fortunatamente sulla via del ritorno. La mattina era iniziata nei peggiori dei modi con forti acquazzoni che hanno fatto desistere nel partecipare alcune famiglie, mentre il direttivo Strada Storta ha optato di non annullare la gita per le ampie schiarite previste nell’arco della giornata.

E così questo percorso piacevole e facile, adatto, alle famiglie con bambini di qualsiasi età, per la sua non eccessiva lunghezza e pendenza è di ventato un tracciato in qualche punto scivoloso e fangoso. Anche in queste condizioni ha comunque permesso di fare due passi in compagnia. Il gruppo giunto nella radura del rifugio ha trascorso la giornata degustando i pizzoccheri e ha ammirato il paesaggio sulla Valsassina, immersa nel grigiume delle nuvole, dal belvedere dove è ubicata una grande croce metallica.

Come sempre la Strada Storta è riuscita ad aggregare persone di diverse fasce di età e di rendere piacevole una giornata uggiosa, combattendo la pigrizia che di solito il meteo avverso tende a generare in ogni persona. Archiviata anche questa escursione, il direttivo della Strada Storta si appresta all’organizzazione per il 15 giugno dell’annuale raduno ai piani d’Erna, che commemora un amico e soprattutto un grande alpinista di Lecco, Pino Negri.