Il Cai Strada Storta organizza la gara sociale di marcia alpina a coppie

Una giornata di sport, amicizia e natura

L’iniziativa si svolgerà domenica 12 ottobre

LECCO – In arrivo una gara sociale di marcia alpina a coppie, organizzata dal Cai Strada Storta e in programma domenica 12 ottobre, un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna di sport, divertimento e amicizia.

Il ritrovo e le iscrizioni sono previsti alle ore 8:30 in Piazza della Vittoria a Lecco, con partenza fissata per le ore 9 e arrivo presso l’oratorio di Acquate; a seguire si terranno le premiazioni e la burollata, con possibilità di gustare polenta taragna e panini.

La quota di iscrizione è di 5 euro a persona; almeno un partecipante della coppia deve essere socio Cai Strada Storta e l’uso di dispositivi GPS è vietato.

Info e contatti: 0341/250423 – info@stradastorta.it