Un percorso di 13 km tra vigneti e borghi storici

L’iniziativa si svolgerà domenica 19 ottobre

LECCO – Il Cai Strada Storta organizza un’escursione lungo il Sentiero dei Terrazzamenti, da Tirano a Teglio, tra vigneti, borghi e panorami mozzafiato sulla Valtellina. L’iniziativa si svolgerà domenica 19 ottobre.

La partenza è prevista alle 7 da Lecco. Il percorso è di circa 13 km, con alcune salite, ed è ideale per chi ama camminare immerso nella natura e trascorrere del tempo in compagnia.

Da Lecco si raggiungerà in auto la stazione ferroviaria di Tresenda-Aprica-Teglio, da cui si prenderà il treno per Tirano. Dalla stazione si proseguirà verso il Santuario della Madonna di Tirano, per poi attraversare il ponte coperto e imboccare un breve sentiero in salita (circa 100 m D+) che conduce all’antica chiesetta di Santa Perpetua, all’ingresso della Val Poschiavo. Qui sarà possibile godere di una vista sulla città di Tirano.

Si proseguirà lungo la Strada del Vino e dei Terrazzamenti, un percorso dolcemente ondulato che attraversa la vallata e infiniti filari di vigneti nei comuni di Villa di Tirano, Bianzone e Teglio. “Questo tratto è particolarmente piacevole anche grazie alla vista costante sulle Alpi Orobie, che si estendono maestose oltre la Valtellina” spiegano dal Cai Strada Storta.

Da Bianzone si seguirà il sentiero tra i vigneti, che, procedendo in salita, condurrà alla caratteristica cittadina di Teglio, famosa come patria del Pizzocchero. Qui si raggiungerà l’antica torre di guardia, da cui si può ammirare un panorama spettacolare. Infine si imboccherà il sentiero nel bosco, che scende dolcemente verso Tresenda.

E’ possibile iscriversi entro venerdì 17 ottobre alla seguente mail: info@stradastorta.it