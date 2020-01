Il Cai Strada Storta pensa già all’estate, iscrizioni aperte per la vacanza in Valle Aurina

Vacanza in programma dall’1 al 16 agosto

Iscrizioni presso la sede del Cai Strada Storta ad Acquate

LECCO – Dopo il grande successo della vacanza estiva dello scorso anno, a Sankt Leonhard im Pitztal (Austria), il Cai Strada Storta di Acquate ha deciso di riproporre la medesima formula (affitto di un’intera casa vacanze).

“Quest’anno andremo nella magnifica Valle Aurina, dall’1 al 16 agosto. La Valle Aurina è circondata da oltre 80 montagne che raggiungono e superano i tremila metri di altitudine; è anche nota per aver mantenuto inalterati usi, costumi e tradizioni delle popolazioni alpine. Alloggeremo nella pensione Rotbach a San. Giovanni, fraz. Gisse. Avremo a disposizione camere da 2 a 6 posti letto, tutte con bagni privati e diversi spazi comuni”.

Per informazioni: nella sede in via Rovereto 2 a Lecco. Il mercoledì e il venerdì sera dalle 21 alle 22.30. Al telefono: durante gli orari di apertura allo 0341/250423. Via mail: caistradastorta1@gmail.com.

I DETTAGLI DELLA VACANZA