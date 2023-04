Il Cai Strada Storta presenta la vacanza estiva 2023

Dal 5 al 19 agosto a Telfes im Stubai (Austria)

“Stiamo lavorando per rendere la vacanza ancora più ricca di novità”

LECCO – Il Cai Strada Storta è pronto a presentare la vacanza estiva 2023 che si svolgerà dal 5 al 19 agosto a Telfes im Stubai (Austria). L’albergo White Mountains, una bellissima struttura a 3 stelle nel mezzo della valle di Stubai, accoglierà anche quest’anno il gruppo con la sua posizione strategica all’interno della valle per passare due settimane indimenticabili in compagnia.

“Quest’anno stiamo lavorando per rendere la vacanza ancora più ricca di novità e sorprese per tutti. La formula proposta rimane quella dell’autogestione: tutti i partecipanti saranno coinvolti nell’aiutarci a gestire al meglio questa vacanza – dicono gli organizzatori -. Lo spirito di questo momento insieme è quello della vita comune e del sapere adattarsi vivendo esperienze di condivisione”.

“Per permetterci di gestire al meglio le prenotazioni vi chiediamo un attimo di pazienza: non preoccupatevi se non risponderemo subito alla vostra domanda di prenotazione. Dovremo necessariamente prenderci del tempo per cercare di accontentare le esigenze di tutti organizzando al meglio i posti disponibili in struttura. Le camere doppie sono molto limitate. Se già in fase di prenotazione si riesce a considerare la condivisione della camera con altre persone, segnalandoci anticipatamente la disponibilità in tal senso e possibilmente il nome dei compagni di stanza individuati… ci sarebbe d’aiuto. La possibilità di essere assegnati a camere condivise o con bagno in comune rimane sempre aperta”.

In fase di conferma della prenotazione sarà richiesto un acconto del 20%, mentre il saldo sarà da versare entro il 1 Luglio 2023. Di seguito è possibile vedere la presentazione della vacanza nei particolari.

PRESENTAZIONE VACANZA 2023 STRADA STORTA