Il Cai Strada Storta ripropone l’escursione al Grignone

LECCO – Dopo le cattive condizioni meteo della scorsa settimana, il Cai Strada Storta ripropone la salita al Monte Grigone per sabato 29 marzo. Il ritrovo è fissato alle ore 6:30 presso il parcheggio del Penny Market, in via dei Martiri di Nassyria a Lecco, con trasporto autonomo.

Si raggiunge Ballabio in auto, proseguendo fino alla chiesetta di Balisio, dove si lascia il veicolo. Da lì, si prosegue a piedi lungo il ripido sentiero che, pur essendo impegnativo, non presenta particolari difficoltà, fino al rifugio Antonietta al Pialeral (1400 m).

Si prosegue lungo il sentiero invernale che risale il “muro del pianto”, così chiamato per la sua pendenza, che in alcuni tratti raggiunge il 45%. In circa 3 ore e mezza si raggiunge la cima del Grignone, da cui si può ammirare una splendida vista a 360 gradi sulle Alpi e Prealpi. È richiesta una buona preparazione fisica per affrontare l’escursione.

“L’escursione invernale al Grignone rappresenta il primo passo verso l’alpinismo ed è forse una delle escursioni più classiche della Valsassina. Inoltre, si tratta di una delle salite più affascinanti e gratificanti che possiamo affrontare in valle” spiegano dal Cai Strada Storta.

Infine, i membri del Cai Strada Storta concludono: “La Grigna Settentrionale, più comunemente conosciuta come il Grignone, è una salita impegnativa ma priva di difficoltà particolari, che conduce alla sua panoramica vetta, dove sorge lo storico rifugio Brioschi. Questo autentico ‘nido d’aquila’ offre uno dei panorami più vasti e suggestivi della Lombardia”.

L’iscrizione è obbligatoria tramite la seguente mail: info@stradastorta.it entro venerdì 28 marzo.