Il Gel Laorca al Rifugio Baldiscio per salutare i gestori lecchesi Luca e Margherita

Il rifugio aprirà ufficialmente il primo luglio

La moderna struttura si specchia nelle acque cristalline del Lago Grande del Baldiscio

LECCO – Un folto gruppo di partecipanti, domenica scorsa, ha preso parte all’escursione organizzata dal Gruppo Escursionisti Laorchesi al rifugio Baldiscio, presso l’omonimo passo, sui monti sopra Madesimo (SO).

Ben 47 escursionisti del gruppo sono andati a salutare i gestori del rifugio, Luca Spreafico e Margherita, anche loro lecchesi. Il rifugio aprirà ufficialmente il primo luglio. La nuova e moderna struttura, aperta circa un anno fa, è situata in posizione dominante a 2353 metri di quota e si specchia nelle acque cristalline del Lago Grande del Baldiscio.

(Si ringrazia Giancarlo Airoldi per le fotografie)