Il Gel Laorca organizza la gita ai Piani di Artavaggio

L’escursione è in programma per domenica 11 maggio

Ritrovo previsto alle 7:45 a Colle di Basilio

LECCO – Continua il programma delle gite del Gel di Laorca, la prossima è prevista per domenica 11 maggio in Val Pesciola presso i Piani di Artavaggio. Una gira di difficoltà E con un dislivello in salita di 985 metri, il tempo di percorrenza totale è previsto in 5 ore e 45 minuti.

Il ritrovo sarà alle ore 7:45 al parcheggio del Brico Ok a Colle di Basilio, a Ballabio. Dopodiché si raggiungerà, con mezzi propri, Moggio a quota 905 metri e da lì si partirà a piedi percorrendo il ripido “Sentiero Dei Bürei”.

Il percorso proseguirà verso La Piazza a quota 1145 metri, Prato Rotondo a 1650 metri, Casera Campelli a 1786 metri sino a raggiungere i Piani di Artavaggio e il Rifugio Cazzaniga a quota 1890 metri.

Dopo pranzo, previsto al sacco, ci sarà il ritorno a Moggio lungo il “Sentiero del Vallone” passando per il rifugio Casari e Pé Gross. Infine, il rientro a Lecco è previsto in serata.

Il Gruppo Escursionisti Laorchesi rammenta che per partecipare bisogna essere soci e raccomanda un abbigliamento adeguato ad un percorso escursionistico di montagna, non sono quindi ammesse scarpe da tennis, e consiglia bastoncini da trekking. Per qualsiasi ulteriore informazione ci si può rivolgere all’indirizzo mail info@gel-laorca.org