Il Gel Laorca organizza una gita al Pizzo Formico

Un’escursione ad anello al Pizzo Formico tra panorami mozzafiato sulle Alpi Orobie

Appuntamento a domenica 19 ottobre

LECCO – Dopo l’ultima escursione al Pizzo Baciamorti, il Gruppo Escursionisti Laorchesi propone una nuova gita al Pizzo Formico (Clusone, Bergamo), con un suggestivo percorso ad anello che circonda la vetta offrendo panorami spettacolari.

L’escursione si terrà domenica 19 ottobre. Il ritrovo e la partenza per Clusone sono previsti alle ore 6:30 presso il parcheggio del negozio Galli Ezio, in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri.

Dalla località di San Lucio (m 1027), raggiungibile in auto lungo una strada a pagamento (3 euro a macchina, con “gratta e sosta” da acquistare all’arrivo a Clusone), si salirà al Pianone (m 1142) e, lungo un suggestivo sentiero a mezza costa, si raggiungeranno i ruderi della Capanna Ilaria alla Forcella Larga (m 1470) e la panoramica vetta del Pizzo Formico (m 1636, circa 2:30 ore di salita), da cui si gode una vista mozzafiato sulle Alpi Orobie e le vallate bergamasche.

Il rientro a San Lucio (2:30 ore) avverrà passando per la Tribulina dei Morti (m 1483), l’Alpe Fogarolo (m 1360) e la Capanna Succo Martino (m 1181), con rientro a Lecco previsto in serata.

Il pranzo è previsto al sacco.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail a info@gel-laorca.org o contattare il numero 320 4161590.