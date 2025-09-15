Il Gel Laorca organizza un’escursione al Monte Resegone

Una gita autunnale tra panorami mozzafiato e sentieri storici nelle Prealpi Lecchesi

L’iniziativa si svolgerà domenica 21 settembre

LECCO – Con l’arrivo dell’autunno, il Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza una gita al Monte Resegone, nelle Prealpi Lecchesi, prevista per domenica 21 settembre.

Il ritrovo è fissato alle ore 8:30 presso il parcheggio del negozio A&O in via Provinciale 25 a Ballabio; la partenza avverrà con mezzi propri in direzione Olino di Morterone. Dalla Forcella di Olino (m 1158) si procederà verso la panoramica vetta del Monte Resegone (m 1875), con un percorso di circa 2 ore e 30 minuti che attraversa la Sorgente delle Forbesette (m 1410) e il Colletto di Brumano (m 1538).

Il rientro alla Forcella di Olino (circa 2 ore) avverrà lungo lo stesso itinerario, con arrivo a Lecco previsto nel tardo pomeriggio.

Il percorso è classificato con difficoltà escursionistica (E), presenta un dislivello positivo di 717 metri e un tempo totale di percorrenza stimato di circa 4 ore e 30 minuti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Gruppo Escursionisti Laorchesi all’indirizzo email info@gel-laorca.org, al numero 320 4161590 o visitare il sito www.gel-laorca.org.