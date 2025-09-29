Il Gel Laorca organizza un’escursione al Pizzo Baciamorti

Partenza da Ballabio alle 7:30, percorso escursionistico di 5 ore con pranzo al sacco

L’iniziativa si svolgerà domenica 5 ottobre

LECCO – Una nuova occasione per vivere la montagna in compagnia: il Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza per domenica 5 ottobre un’uscita al Pizzo Baciamorti (2.009 m), una delle vette più suggestive delle Prealpi bergamasche, sopra Pizzino (BG).

Il ritrovo è fissato alle ore 7:30 presso il parcheggio del negozio A&O in via Provinciale 25 a Ballabio; la partenza avverrà con mezzi propri.

Da Quindicina (1.285 m) l’itinerario condurrà alla Baita Baciamorti (1.458 m) e al Passo Baciamorti (1.540 m), fino a raggiungere la vetta del Pizzo Baciamorti (2.009 m) in circa 2 ore e 45 minuti.

Il rientro, stimato in 2 ore e 15 minuti, seguirà un percorso panoramico che toccherà la Baita Cabretondo (1.869 m), la Bocchetta Regadur (1.860 m), l’ex Rifugio Cesare Battisti (1.690 m) e il Rifugio Gherardi (1.650 m).

Rientro a Lecco previsto nel tardo pomeriggio. L’escursione, di livello E (escursionistico), prevede un dislivello positivo di 724 metri e un tempo complessivo di percorrenza di circa 5 ore; il pranzo è al sacco.

Per ulteriori dettagli è possibile scrivere a info@gel-laorca.org, chiamare il numero 320 4161590 oppure consultare il sito www.gel-laorca.org