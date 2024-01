Il Gel Laorca verso l’elezione del nuovo consiglio direttivo per il biennio 2024/25

Venerdì 26 gennaio è in programma l’assemblea ordinaria dei soci

Durante la serata sarà anche presentato il programma delle attività per il 2024

LECCO – Primo appuntamento della nuova stagione 2024 per il Gruppo Escursionisti Laorchesi: venerdì 26 gennaio alle ore 21 (seconda convocazione) è in programma l’Assemblea Ordinaria dei Soci Gel presso la Sede di via Spreafico, 10 a Lecco (Oratorio di Laorca). Un appuntamento particolarmente importante perché, tra i punti all’ordine del giorno, c’è l’elezione del nuovo consiglio direttivo per il biennio 2024/25.

I punti all’ordine del giorno saranno:

Relazione morale al 31 dicembre 2023; Approvazione rendiconto economico – finanziario 2023; Elezione nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2024/25; Tesseramento GEL e FIE 2024; Presentazione programma d’attività 2024; Varie ed eventuali.

Tutti i soci sono invitati a partecipare in particolar modo perché si procederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2024/25 che dovrà essere composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 Consiglieri (sono eleggibili tutti i Soci in regola con il tesseramento dell’ultimo anno, 2023).

“Chiunque fosse interessato all’ingresso nel Consiglio Direttivo può presentarsi direttamente nel corso dell’Assemblea ma, per questioni pratiche legate alla preparazione delle schede elettorali, sarebbe meglio comunicare la propria candidatura qualche giorno prima in uno dei seguenti modi: via mail all’indirizzo info@gel-laorca.org oppure telefonicamente al 320 4161590“.